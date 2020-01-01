Журналисты узнали, чей голос был на "пленках Гончарука"

Журналисты подтвердили, что на "пленках Гончарука" не было голоса Ковалив.

На опубликованных в Youtube аудиозаписях якобы разговора премьер-министра Алексея Гончарука с коллегами не звучал голос заместителя главы Офиса президента Юлии Ковалив. Об этом на своей странице в Telegram сообщила журналист Соня Кошкина.

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По словам Кошкиной, Ковалив перепутали с главной экономисткой Министерства финансов Александрой Бетлий.



“Ну и совсем по мелочи.Голос не Юли Ковалив. По той простой причине, что ее там не было) проверить - элементарно. Это Александра Бетлий, соратница Маркаровой“ - написала Кошкина.



Сама Ковалив также заявляла, что на пленках записана не она.

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“На пленках, которые были распространены в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, знакомый со мной, скажет, что на пленках не мой голос и не мой стиль общения. А если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они происходили“, – написала Ковалив в Facebook.



15 января на YouTube была опубликована видеозапись, на которой записаны якобы голоса премьер-министра Алексея Гончарука, главы Минфина Оксаны Маркаровой и председателя Нацбанка Якова Смолия, Екатерины Рожковой (НБУ) и Юлии Ковалив. Чиновники перед совещанием с президентом обсуждали, что сказать Зеленскому на счет серьезного укрепления гривны, а также “дыры“, которая образовалась в бюджете. В Пресс-службе Кабмина заявили, что не располагают данными о подлинности аудиозаписей.





Напомним, опубликована третья часть аудиозаписей Гончарука.

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