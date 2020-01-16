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Ждут, когда уйдет "русский мир" – экс-пленник о настроениях в ОРДЛО

Комментариев: 8
Жители Донбасса уже не верят пропаганде оккупантов и ждут, когда Украина их освободит.
Богдан Пантюшенко
Богдан Пантюшенко
fakty.ua

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Сторонников “русского мира“ в оккупированном Донецке почти не осталось. Об этом в интервью “Фактам“ рассказал освобожденный из плена оккупантов украинский танкист Богдан Пантюшенко.

По его словам, в первые два года конфликта жители Донбасса еще верили российской пропаганде.

В 2014-2015 годах жители Донбасса находились под прессом российской пропаганды, которая им внушала, что, когда Донбасс захватит Россия, то все здесь будет, как в Москве, - и высокие пенсии, и социальные гарантии. Русскую же глубинку на оккупированных территориях по телевизору не показывают, - отметил он.

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Пантюшенко заявил, что в 2016 году мечтающих о “русском мире“ он уже практически не встречал.

Сейчас зарплата в 19 тысяч рублей (около 7 438 грн) в Донецке считается хорошей, а есть те, кто получает и 3,5 тыс. руб. (1 370 грн) или минимальную пенсию – 4 тыс. руб.(1 566 грн), - рассказал он.

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По словам освобожденного из плена наемников РФ, в “армию“ оккупантов шли служить исключительно те, кто не мог найти себе другого применения.

Люди так разочаровались, что уже в 2018 году один охранник в Донецком СИЗО шепнул мне: “Я пришел сюда работать, потому что больше устроиться нигде не смог. Я уже жду, пацаны, когда вы сюда придете и отсюда уйдет “русский мир“, - рассказал Пантюшенко.

Напомним, украинский танкист Богдан Пантюшенко находился в плену оккупантов 5 лет, с января 2015 года. 29 декабря 2019 года воин вернулся из плена в рамках обмена удерживаемыми лицами.

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Теги: Донецк, ОРДЛО, Донбасс, пленные
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Комментариев (9)
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BROKER666    16.01.2020, 11:57
Оценка:  +17
BROKER666
- Скажи-ка, дед, откуда Русь пошла?
- От Киева, где княжие хоромы.
- А «Русский мир»? Откуда взялся он?
- От долбойо6ов с лишней хромосомой!
farfalle    16.01.2020, 12:37
Оценка:  -20
farfalle
Не было никакой Киевской Руси, был Киевский каганат) не, Русь была, но этот термин распространялся только на Киевское княжество. И именно периоду, когда престол великого князя находился в Киеве и получил в 19 веке от российских историков название Киевской Руси
farfalle    16.01.2020, 12:37
Оценка:  -19
farfalle
Когда престол перенесли во Владимир, а потом в Москву, получили от тех же историков термин Владимирская Русь и Московская соответственно. Сохранились документы тех времен, и ни Галицко-Волынское, ни Великий Новгород, ни Псков, ни другие княжества не были частью так званной Киевской Руси
farfalle    16.01.2020, 12:38
Оценка:  -19
farfalle
Только после того, как земли всех княжеств были собраны в руках Великого князя Московского все эти земли стали именоваться Русью. Понятие Русь неотрывно связано с Рюриком и потомками. А так как Рюрик дальше Великого Новгорода не бывал, то можно сказать, что Русь зародилась именно в Великом Новгороде
farfalle    16.01.2020, 12:39
Оценка:  -19
farfalle
но после его смерти и переезда наследника в Киев этот термин стал ассоциироваться именно с Киевом.
farfalle    16.01.2020, 12:40
Оценка:  -17
farfalle
Теперь можешь минусовать, тупой далбаеб, гудбай!)
tulchanin    16.01.2020, 11:42
Оценка:  -23
tulchanin
Да это и так понятно. Только тот же "охранник в Донецком СИЗО", когда Украина туда придет, получить лет 10 за участие в "незаконном формировании", вряд ли он этого ждет. Как только Украина даст более широкую амнистию "война" очень быстро закончится.
WTF2wtf    16.01.2020, 12:30
Оценка:  +17
WTF2wtf
А ты уже за президента россии решил, что он будет делать с оккупированным Донбассом?
tulchanin    16.01.2020, 12:41
Оценка:  -19
tulchanin
Донбасс РФ не нужен, иначе давно бы уже присоединили. Но и всех "зачистить" и "пересажать" Путин не позволит, т.к. это ударит по его рейтингу в РФ. Так что вопрос что Зе будет делать с Донбассом и как долго Украина готова "из принципа" терять по ВСУшнику в неделю.
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