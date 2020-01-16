Ждут, когда уйдет "русский мир" – экс-пленник о настроениях в ОРДЛО

Жители Донбасса уже не верят пропаганде оккупантов и ждут, когда Украина их освободит.

Читай также: Бывшая пленная рассказала о судах в ОРДЛО

Сторонников “русского мира“ в оккупированном Донецке почти не осталось. Об этом в интервью “Фактам“ рассказал освобожденный из плена оккупантов украинский танкист Богдан Пантюшенко.

По его словам, в первые два года конфликта жители Донбасса еще верили российской пропаганде.

В 2014-2015 годах жители Донбасса находились под прессом российской пропаганды, которая им внушала, что, когда Донбасс захватит Россия, то все здесь будет, как в Москве, - и высокие пенсии, и социальные гарантии. Русскую же глубинку на оккупированных территориях по телевизору не показывают, - отметил он.

Читай также: Россияне выдают себя за местных на Донбассе

Пантюшенко заявил, что в 2016 году мечтающих о “русском мире“ он уже практически не встречал.

Сейчас зарплата в 19 тысяч рублей (около 7 438 грн) в Донецке считается хорошей, а есть те, кто получает и 3,5 тыс. руб. (1 370 грн) или минимальную пенсию – 4 тыс. руб.(1 566 грн), - рассказал он.

Читай также: Жительница Горловки рассказала о пытках в плену сепаратистов

По словам освобожденного из плена наемников РФ, в “армию“ оккупантов шли служить исключительно те, кто не мог найти себе другого применения.

Люди так разочаровались, что уже в 2018 году один охранник в Донецком СИЗО шепнул мне: “Я пришел сюда работать, потому что больше устроиться нигде не смог. Я уже жду, пацаны, когда вы сюда придете и отсюда уйдет “русский мир“, - рассказал Пантюшенко.

Напомним, украинский танкист Богдан Пантюшенко находился в плену оккупантов 5 лет, с января 2015 года. 29 декабря 2019 года воин вернулся из плена в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.