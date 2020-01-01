В госохране заявили о непричастности к публикации "записей Гончарука"

Управление государственной охраны заявило, что не принимало участие в "сливе"записей Гончарука".

Управление государственной охраны Украины опровергает информацию, появившуюся в СМИ о своей причастности к “сливу“ в сеть “записей Гончарука“. Об этом сообщает пресс-служба УГО у себя в Facebook.

Читай также: “Вова и оливье“: Опубликована третья часть аудиозаписей Гончарука

Так, в УГО заявили, что информация о “сливе“ аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Украины Управлением государственной охраны Украины, а также об осуществлении охранным ведомством прослушивания высших должностных лиц не соответствует действительности.

В УГО также заявили, что они осуществляют полный комплекс регулярных технических мероприятий, направленных на предупреждение любого прослушивания должностных лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана.

Обращаемся к представителям СМИ с просьбой не использовать в своих сообщениях недостоверную и непроверенную манипулятивную информацию из сомнительных источников, которая дискредитирует военнослужащих Управления государственной охраны Украины, - заявили в УГО.

Скриншот facebook.com/udoukyiv

Напомним, ранее Арахамия прокомментировал пленки Гончарука.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.