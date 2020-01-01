В "Слуге Народа" не обсуждали "пленки Гончарука" - Корниенко

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал скандал вокруг записей разговоров Гончарука.

Депутаты партии “Слуга Народа“ не обсуждали “пленки Гончарука“ на заседании фракции и не голосовали за отставку премьер-министра. Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады рассказал первый заместитель главы фракции “Слуга народа“ Александр Корниенко.

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“Пленки не обсуждали...Слушайте, мы скоро вообще не будем комментировать что-нибудь со словом “телеграм“, даже почту. ... В стране происходят реформы и есть много сторон, которым это не нравится, и внутри страны, и снаружи. Искать так называемых “заказчиков“ этой акции можно долго и они могут быть абсолютно разные. От финансово-политических групп внутри страны и до внешних врагов, которых у нас хватает“, - отметил Корниенко.

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15 января на YouTube была опубликована видеозапись, на которой записаны якобы голоса премьер-министра Алексея Гончарука, главы Минфина Оксаны Маркаровой и председателя Нацбанка Якова Смолия, Екатерины Рожковой (НБУ) и Юлии Ковалив. Позже были опубликованы вторая и третья часть записей. Чиновники перед совещанием с президентом обсуждали, что сказать Зеленскому на счет серьезного укрепления гривны, а также “дыры“, которая образовалась в бюджете. В Пресс-службе Кабмина заявили, что не располагают данными о подлинности аудиозаписей.





Напомним, журналисты узнали, чей голос был на “пленках Гончарука“.

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