"Уеду в Оман": на вертепе Порошенко поиздевались над Зеленским

В офисе партии Порошенко участники вертепа иронизировали над Зеленским.

В офисе "Европейской Солидарности" прошло выступление Рождественского вертепа студентов Киево-Могилянской академии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-президент Украины Петр Порошенко.

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"Спасибо за прекрасное выступление! Яркие персонажи, острые темы и замечательные украинские песни зарядили нас энергией на весь год. Радуюсь встрече с молодыми, смелыми, упорными украинцами - с вами я почувствовал, как наш язык, наши песни и замечательный украинский обычай вертепа объединяют и формируют наше общее национальное будущее. Вместе мы сильны. И все у нас будет хорошо!" - написал Порошенко.

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Во время выступления, переодеты в чертей студенты обсуждали вопрос продажи земли, Приватбанк, поездку Зеленского Оман и другие темы, в которых иронизировали над действиями президента Владимира Зеленского. К примеру, в одной сценке, играющий черта, говорит "президенту": "Вова, ты же крутой чувак. Ты же не лох!". "Будем при власти, долго-долго... Главное видео снимать не только на Новый год, но и на каждый праздник…И мораторий на землю снять," - советовал "черт".





Напомним, Порошенко с женой и дочкой заметили в элитном ресторане.

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