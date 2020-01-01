Полиция расследует загадочную смерть семьи в Херсоне

Два трупа без признаков насильственной смерти обнаружили в запертой квартире.

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В Херсоне полицейские обнаружили в запертой квартире два трупа. Двое родственников погибли предположительно в одно и то же время, пишет ресурс “0552.ua“.

Первыми тревогу забили соседи, учуявшие характерный смрад через общедомовую вентиляцию. Вызванный на место ЧП родственник обратился за помощью к спасателям и полиции, так как на звонки и яростный стук в дверь квартиры никто не реагировал.

Когда двери взломали в присутствии полицейских, в квартире обнаружили мертвым 61-летнего отца заявителя, а рядом с ним – тело 41-летнего шурина.

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Причину смерти двух людей в Херсоне должны установить судмедэксперты. Как сообщает “Kherson.net“, речь может идти об отравлении некачественным алкоголем или едой, так как никаких следов драки в квартире не нашли.

Результат токсикологической экспертизы станет известен приблизительно через месяц.

Следует отметить, что на официальных вэб-ресурсах херсонской полиции ничего о данном происшествии не сообщается.

Напомним, в Англии многодетная мать умерла из-за “чипсовой“ диеты. Женщина никогда не ела овощей, отдавая предпочтение фастфуду, чипсам и наггетсам. Она умерла от недоедания.

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