Два народных депутата заявили об угрозах в свой адрес

Двое нардепов сообщили в Генпрокуратуру Украины о том, что их жизни угрожает опасность.

Киевская местная прокуратура №10 внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по заявлениям двух народных депутатов относительно угроз возможного приготовления к посягательству на их жизнь в связи с государственной и общественной деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры у себя в Telegram-канале.

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Как сообщается, заявления от нардепов поступили ещё в конце ноября 2019 года.

“Подследственность в этих уголовных производствах определена за Главным управлением СБУ в г. Киеве и Киевской области“, - говорят в пресс-службе.

Прокуратура не называет имена нардепов, которые подали заявления, однако народный депутат из фракции “Голос“ Александра Устинова пожаловалась в Генеральную прокуратуру на угрозы убийством со стороны бывшего советника. Угрозы прозвучали в четверг, 27 ноября, на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации.

Скриншот t.me/pgo_gov_ua

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Напомним, ранее Генпрокуратура открыла дело против Трубы.

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