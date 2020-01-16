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Рябошапка предложил улучшить содержание заключенных

Комментариев: 1
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка предлагает увеличить нормы площади для заключенных.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка
facebook.com/gp.gov.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обратился к Министру юстиции Украины Денису Малюське с предложением пересмотреть ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность учреждений исполнения наказаний и предварительного заключения. Об этом сообщает пресс-служба Генерального прокурора. 

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Как отмечается, указанные документы не соответствуют европейским нормам и не учитывают практику Европейского суда по правам человека.

В частности, Офис Генерального прокурора предлагает увеличить нормы площади для заключенных под стражу с 2,5 кв. м на человека до 4 кв. м. Также требует решения вопрос обеспечения соблюдения прав осужденных на труд и его надлежащей оплаты.

Кроме того, необходимо обратить внимание на проблему исполнения судебных решений, по которым назначено наказание в виде ареста или лишения свободы лицам, которые на момент вступления решения суда в законную силу не состояли под стражей. Так, за несколько последних лет в государстве своевременно не выполнено более 800 приговоров судов в отношении 838 человек, - говорят в пресс-службе.

Также требует изменений, дополнений и конкретизации план реформирования пенитенциарной системы, который необходимо привести в соответствие с международными стандартами перечня прав заключенных и гарантий их защиты. 

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Напомним, ранее в Харьковской колонии избили 22 заключенных – омбудсмен.

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Теги: Рябошапка, Генпрокуратура, Тюрьмы, Заключенные
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Комментариев (1)
alex-zol    16.01.2020, 14:18
Оценка:  -19
alex-zol
И сразу туда Стерненко отправить!
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