Аномальное тепло в Украине: Под Житомиром проснулись медведи

Три медведя вышли из спячки в специализированном приюте в Житомирской области.

15 января, в приюте "Белая скала" в Житомирской области, проснулось три медведя, которые спали с ноября. Животные вышли из спячки из-за аномально теплой погоды. Об этом изданию Укринформ рассказал завхоз приюта Александр Леонов.

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"Три медведя из нашего приюта, которые с ноября спали, сегодня впервые проснулись. Они вышли, гуляют и греются на солнышке ", - рассказал Леонов.



Работник приюта отметил, что медведи вышли из спячки из-за аномально теплой погоды зимой. Животных будут кормить овощами, фруктами, рыбой, вареными яйцами, орехами, медом.



Напомним, из-за аномальной погоды в Киеве проснулись змеи.

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