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Аномальное тепло в Украине: Под Житомиром проснулись медведи

Комментариев: 1
Три медведя вышли из спячки в специализированном приюте в Житомирской области.
В Житомирской области проснулись медведи
В Житомирской области проснулись медведи
ukrinform.ua

15 января, в приюте "Белая скала" в Житомирской области, проснулось три медведя, которые спали с ноября. Животные вышли из спячки из-за аномально теплой погоды. Об этом изданию Укринформ рассказал завхоз приюта Александр Леонов. 

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"Три медведя из нашего приюта, которые с ноября спали, сегодня впервые проснулись. Они вышли, гуляют и греются на солнышке ", - рассказал Леонов.

Работник приюта отметил, что медведи вышли из спячки из-за аномально теплой погоды зимой. Животных будут кормить овощами, фруктами, рыбой, вареными яйцами, орехами, медом.

Напомним, из-за аномальной погоды в Киеве проснулись змеи.

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Теги: медведи, спячка, приют, Белая скала, аномальное тепло
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    16.01.2020, 13:52
Оценка:  +20
Колишній-східняк
В Москве медвед, который всё время спал на всяких заседаниях, тоже проснулся, а его взяли и отправили в отставку....
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