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Украинцы снова пойдут в армию с 18 лет

Комментариев: 1
В нынешнем году на срочную службу будут призывать с 18 лет, тогда как в последние годы призывали с 20.
Численность призыва пока не определена
Численность призыва пока не определена
Минобороны Украины

Президент Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения призывов на срочную военную службу в 2020 году, а также об увольнении в запас.

На срочную службу в этом году будут призывать в апреле - июне и в октябре - декабре.

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"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", - говорится в указе.

Стоит отметить, что в последние годы в Украины призывали в армию с 20 лет.

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В запас будут уволены срочники, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и выслуживших установленные сроки срочной военной службы и других: в апреле - июне 2020 года; в октябре - декабре 2020 года.

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявил о желании отменить военный призыв, но уточнил, что этот процесс не будет быстрым.

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Теги: армия, Украинская армия, призыв, армия Украины, указ президента, призыв в армию
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Комментариев (1)
SEMPENTY    16.01.2020, 14:26
Оценка:  0
SEMPENTY
Ну да, конечно, а гнусные работники военкоматов, купят себе еще пару квартир, пару домов и скромный автопарк на 19 мерседесов.
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