Записи Гончарука: Порошенко вступился за премьера и обвинил Коломойского

Экс-президент уверен, что скандал раздувают антиукраинские силы.

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Скандал вокруг “записей с Гончаруком“ раздувают антиукраинские силы. Такое мнение в кулуарах Верховной Рады высказал пятый президент Украины Петр Порошенко, сообщает Фейсбук-страница политика.

О ситуации с записями премьера – это не украинский сценарий… Абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдо-скандал. Посмотрите, на каких каналах вышла атака на украинское правительство – на российских каналах. И на каналах одного известного олигарха, - отметил Порошенко.

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По его мнению, оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые были представлены в разговоре премьера и руководства экономического блока, вполне справедливы и требуют анализа. Но подлинная причина информационной атаки в другом.

Каковы причины этой атаки? Хотят атаковать тех, кто защищает государственную политику, по поводу одного очень крупного банка, который был национализирован, стал государственным и через который выводились десятки, а может и сотни миллиардов гривен из украинской финансово-банковской системы, - заявил экс-президент, намекая на причастность к слитым материалам олигарха Игоря Коломойского.

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Также Порошенко пообещал, что партия “Европейская солидарность“, которую он возглавляет, не будет принимать участие в этой информ-атаке на правительство.

Напомним, вчера в сети Интернет появились аудио-записи, на которых якобы запечатлен фрагмент совещания премьера Гончарука с главой Минфина и представителями НБУ по вопросам экономики. В Слуге народа заявили, что записи представляют собой смонтированную нарезку отдельных фраз.

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