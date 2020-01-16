Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Записи Гончарука: Порошенко вступился за премьера и обвинил Коломойского

Комментариев: 3
Экс-президент уверен, что скандал раздувают антиукраинские силы.
Порошенко вступился за премьера
Порошенко вступился за премьера
Петр Порошенко / Фейсбук

Читай также: В “Слуге Народа“ не обсуждали “пленки Гончарука“ - Корниенко

Скандал вокруг “записей с Гончаруком“ раздувают антиукраинские силы. Такое мнение в кулуарах Верховной Рады высказал пятый президент Украины Петр Порошенко, сообщает Фейсбук-страница политика.

О ситуации с записями премьера – это не украинский сценарий… Абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдо-скандал. Посмотрите, на каких каналах вышла атака на украинское правительство – на российских каналах. И на каналах одного известного олигарха, - отметил Порошенко.

Читай также: В госохране заявили о непричастности к публикации “записей Гончарука“

По его мнению, оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые были представлены в разговоре премьера и руководства экономического блока, вполне справедливы и требуют анализа. Но подлинная причина информационной атаки в другом.

Каковы причины этой атаки? Хотят атаковать тех, кто защищает государственную политику, по поводу одного очень крупного банка, который был национализирован, стал государственным и через который выводились десятки, а может и сотни миллиардов гривен из украинской финансово-банковской системы, - заявил экс-президент, намекая на причастность к слитым материалам олигарха Игоря Коломойского.

Читай также: Верещук считает, что Гончарук должен уволиться

Также Порошенко пообещал, что партия “Европейская солидарность“, которую он возглавляет, не будет принимать участие в этой информ-атаке на правительство.

Напомним, вчера в сети Интернет появились аудио-записи, на которых якобы запечатлен фрагмент совещания премьера Гончарука с главой Минфина и представителями НБУ по вопросам экономики. В Слуге народа заявили, что записи представляют собой смонтированную нарезку отдельных фраз.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Порошенко, Гончарук, Коломойский, Кабмин, Европейская солидарность
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
alex-zol    16.01.2020, 14:17
Оценка:  -19
alex-zol
х у й ло вещает для убогих 8%
МаксимУм    16.01.2020, 13:57
Оценка:  +18
МаксимУм
Петь, не скромничай, єто точно с твоей подачи!
kapablankas    16.01.2020, 14:06
Оценка:  -19
kapablankas
Петя и дует

на Петиных каналах 24 часа в сутки стоит вой - все пропало

сами выдумывают бред сами и обсуждают

что то експерт не то сказал то Орловская чуть из трусов не выпрыгнула
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь