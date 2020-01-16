Нардепы требуют запретить въезд российским музыкантам Серову и Сюткину

Народные избранники требуют, чтобы СБУ закрыла въезд в Украину Серову и Сюткину.

40 народных депутатов обратились в Службу безопасности Украины с требованием запретить въезд в Украину российских музыкантов Валерия Сюткина и Александра Серова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Владимир Арьев.

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"40 депутатов из 4 фракций и групп обратились в СБУ не допускать в Украине подобных персонажей в целом, и в частности граждан РФ, гастролеров Серова и Сюткина, которые решили, что можно одновременно совершать антиукраинские действия и получать доходы от концертов в Украине. Пусть в России поют?" - написал Арьев



Напомним, в Киеве отменили лекцию эксперта из РФ, который назвал Евромайдан "жидомайданом".

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