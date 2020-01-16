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Нардепы требуют запретить въезд российским музыкантам Серову и Сюткину

Комментариев: 1
Народные избранники требуют, чтобы СБУ закрыла въезд в Украину Серову и Сюткину.
Российский музыкант Валерий Сюткин
Российский музыкант Валерий Сюткин
syutkin.ru

40 народных депутатов обратились в Службу безопасности Украины с требованием запретить въезд в Украину российских музыкантов Валерия Сюткина и Александра Серова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Владимир Арьев. 

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"40 депутатов из 4 фракций и групп обратились в СБУ не допускать в Украине подобных персонажей в целом, и в частности граждан РФ, гастролеров Серова и Сюткина, которые решили, что можно одновременно совершать антиукраинские действия и получать доходы от концертов в Украине. Пусть в России поют?" - написал Арьев

Напомним, в Киеве отменили лекцию эксперта из РФ, который назвал Евромайдан "жидомайданом".

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Теги: Серов, Сюткин, СБУ, нардепы
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    16.01.2020, 14:09
Оценка:  +19
Колишній-східняк
пусть в Сирию пи...дуют. Они там сейчас родине нужнее.
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