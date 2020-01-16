"Экономика 10 класс": Как соцсети отреагировали на записи Гончарука

Пользователи социальных сетей не остались равнодушными к обнародованной прослушке премьер-министра.

В среду, 15 января, были обнародованы аудиозаписи совещания премьер-министра Алексея Гончарука и других чиновников. Предмет обсуждений - как правильно подать информацию об экономическом состоянии страны президенту Владимиру Зеленскому.

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Опубликованные аудиозаписи вызвали бурную реакцию пользователей Сети. Как это было - читайте на bigmir.net.

Гончарук это просто человек Порошенка, который вредит правительству что бы дискредитировать Зеленского🤏🤣🥳🥰💩🔥🍬🤑🤥🧐 pic.twitter.com/4KgO7SYD2L — Правда как она есть👍 (@vXR2Dvi6iJOa1WQ) January 16, 2020

А/Яшенькіна

Прослушала запись совещания



Гончарук думает,как наеб@ть пустоголового Зеленского

Это премьер его так называет



И сам признается,что профан в экономике,но прз все равно наеб@т

Очень респектабельно

Торгаши с Троещины сидят думают,как на@бать торгашей с Дарницкого рынка pic.twitter.com/a6pryXJc9X — Boris Borisenko (@BorisenkoBoris) January 15, 2020

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Ранее Гончарук ответил врагам словами: "Вам нас не запугать". По словам премьер-министра, в стране работает много людей против правительства и президента.

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