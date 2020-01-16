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"Экономика 10 класс": Как соцсети отреагировали на записи Гончарука

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Пользователи социальных сетей не остались равнодушными к обнародованной прослушке премьер-министра.
Пользователи Сети не остались равнодушными
Пользователи Сети не остались равнодушными
Сеть

В среду, 15 января, были обнародованы аудиозаписи совещания премьер-министра Алексея Гончарука и других чиновников. Предмет обсуждений - как правильно подать информацию об экономическом состоянии страны президенту Владимиру Зеленскому.

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Опубликованные аудиозаписи вызвали бурную реакцию пользователей Сети. Как это было - читайте на bigmir.net.

 

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Ранее Гончарук ответил врагам словами: "Вам нас не запугать". По словам премьер-министра, в стране работает много людей против правительства и президента.

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Теги: записи гончарука, реакция соцсетей, аудиозаписи гончарука
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