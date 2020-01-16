В Одесской области 10-летняя девочка впала в кому от водки

Девочка 10 лет впала в алкогольную кому, после того так напилась водки.

В Одесской области 10-летняя девочка впала в алкогольную кому после выпитой водки. Мать девочки была привлечена к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба нацполции Одесской области.

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Как сообщается, пока родители вместе с гостями были в другом помещении дома, 10-летняя дочь хозяев выпила водку и, поднимаясь на второй этаж кровати, потеряла сознание и упала. Без сознания, ее на полу нашла мать, которая и обратилась к врачам.

После получения необходимой медицинской помощи ребенок был переведен из реанимационного отделения в детское.

Несмотря на то, что по месту жительства семья характеризуется положительно, полицейские провели профилактическую беседу как с самой малолетней, так и с ее родителями, а мать еще и привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 КУоАП.

Уважаемые взрослые, именно от вас, а прежде всего - от родителей, зависит жизнь и здоровье детей. Будьте бдительны, ведь ваша легкомысленность может обернуться не только юридической ответственностью, но и трагедией, которую вы вряд ли сами себе простите, - призвала в Нацполиция.

Напомним, ранее под Запорожьем подросток изнасиловал пьяную подругу.

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