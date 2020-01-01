Большинство экспертов сходятся в том, что первой покинуть кресло министра должна Алена Бабак

Как пишет «Комсомольская правда в Украине» в статье «Почему премьер Гончарук хочет распрощаться с Аленой Бабак», конфликт с премьером у главы Минрегиона назрел еще в прошлом году, а также разладились отношения с Офисом президента.

Эксперты отмечают, что основной задачей нового министра являлось продолжение децентрализации, но на деле вышло по-другому. «Если принять во внимание, что за четыре месяца основное направление ведомства - развитие общин и децентрализация - не сдвинулось с места и оказалось на грани провала, сделать это надо было еще раньше. Тем более что поводов (для отставки. - Ред.) было достаточно еще с прошлого октября», - прокомментировал грядущее увольнение Бабак замдиректора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов. Вместо этого, Алена Бабак обратила внимание на самую прибыльную на вверенном ей поприще сферу - строительство. В частности, по ее рекомендации заместителем министра планировалось назначить скандального экс-главу Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Алексея Кудрявцева, который был уволен из ведомства из-за поддельного диплома и сейчас находится под следствием. В бытность Кудрявцева ГАСИ умножила репутацию одного из самых коррупционных ведомств в стране, отмечает издание. Кроме того, Алена Бабак «зарубила» всех трех финалистов конкурса на замещение вакантной должности главы ГАСИ, тем самым сорвав сроки реформирования ведомства.

Таким образом, по мнению автора материала, она пыталась сохранить портфель для на тот момент и.о. главы ГАСИ Александра Строкача, который имеет непосредственное отношение к Алексею Кудрявцеву и при котором произошло вмешательство в работу реестра разрешительных документов. “В Инспекции ГАСК как хозяйничал Кудрявцев, так и будет хозяйничать, только теперь через посредника в лице Строкача. А это означает, что коррупционная составляющая в сфере строительства никуда не денется. Назначение Строкача подтвердило, что система не поменялась, и те, кто контролировал теневые потоки, продолжат это делать“, - констатировал политолог Павел Кутуев.

Издание сообщает, что со дня прихода Алены в Кабинет министров на взгляд окружающих ничего знаменательного, кроме интриг, и не произошло. “Собственно, это и стало поводом для непубличного конфликта между Бабак и премьер-министром Гончаруком, который якобы еще с прошлого года прекратил с ней все личные контакты. Кроме того, Бабак умудрилась поссориться с ОПУ, где также ожидают решения этого кадрового вопроса в ближайшее время“, - резюмирует политолог Кирилл Молчанов.

По данным издания, в Кабмине уже подыскивают замену Бабак, и наиболее вероятной кандидатурой называют нардепа от “Слуги народа“ Елену Шуляк - заместителя председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.