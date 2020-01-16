В Симферополе может появиться улица Захарченко
В оккупированном Крыму одну из улиц Симферополя так называемые власти планируют назвать в честь главаря “ДНР“ Александра Захарченко. Об этом сообщает Громадское со ссылкой на российские СМИ.
Соответствующее решение о переименовании было принято 15 января. Также еще одна улица будет носить имя Виталия Чуркина.
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“Депутат“ рассказал, что с инициативой присвоить улице имя Захарченко выступил “интеграционный комитет “Россия - Донбасс“. Речь идет об одной из улиц в микрорайоне “Крымская роза“ - говорится в сообщении со ссылкой на “депутата“ Госдумы РФ от Крыма Андрея Козенко.
На переименованной улице “городские власти“ планирую высадить аллею роз.
Ранее сообщалось о том, что в оккупированном Донецке был установлен памятник Иосифу Кобзону.
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гауптмана Шухевича