В Симферополе может появиться улица Захарченко

Именем главаря "ДНР" собираются назвать одну из улиц в микрорайоне Крымская роза.

В оккупированном Крыму одну из улиц Симферополя так называемые власти планируют назвать в честь главаря “ДНР“ Александра Захарченко. Об этом сообщает Громадское со ссылкой на российские СМИ.

Соответствующее решение о переименовании было принято 15 января. Также еще одна улица будет носить имя Виталия Чуркина.

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“Депутат“ рассказал, что с инициативой присвоить улице имя Захарченко выступил “интеграционный комитет “Россия - Донбасс“. Речь идет об одной из улиц в микрорайоне “Крымская роза“ - говорится в сообщении со ссылкой на “депутата“ Госдумы РФ от Крыма Андрея Козенко.

На переименованной улице “городские власти“ планирую высадить аллею роз.

Ранее сообщалось о том, что в оккупированном Донецке был установлен памятник Иосифу Кобзону.

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