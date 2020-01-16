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В Симферополе может появиться улица Захарченко

Комментариев: 11
Именем главаря "ДНР" собираются назвать одну из улиц в микрорайоне Крымская роза.
Александр Захарченко погиб 21 августа 2018 года
Александр Захарченко погиб 21 августа 2018 года
EPA/UPG

В оккупированном Крыму одну из улиц Симферополя так называемые власти планируют назвать в честь главаря “ДНР“ Александра Захарченко. Об этом сообщает Громадское со ссылкой на российские СМИ. 

Соответствующее решение о переименовании было принято 15 января. Также еще одна улица будет носить имя Виталия Чуркина.

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“Депутат“ рассказал, что с инициативой присвоить улице имя Захарченко выступил “интеграционный комитет “Россия - Донбасс“. Речь идет об одной из улиц в микрорайоне “Крымская роза“ - говорится в сообщении со ссылкой на “депутата“  Госдумы РФ от Крыма Андрея Козенко. 

На переименованной улице “городские власти“ планирую высадить аллею роз.

Ранее сообщалось о том, что в оккупированном Донецке был установлен памятник Иосифу Кобзону

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Теги: Александр Захарченко, Симферополь, улица
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Комментариев (11)
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Глод    16.01.2020, 15:49
Оценка:  +18
Глод
А тупик Гиви и Моторолы?
Letohradek    16.01.2020, 15:04
Оценка:  +21
Letohradek
Совки всегда называли и называют улицы, именами гопоты!
LifeStriker    16.01.2020, 15:03
Оценка:  +21
LifeStriker
О, буду ходить туда поссать
Woodbrother    16.01.2020, 15:00
Оценка:  +20
Woodbrother
Туалет общественный лучше назвать.
Coюзник    16.01.2020, 14:52
Оценка:  +17
Coюзник
Лучше в центре Симферополя фонтан открыли бы и назвали в его честь ...
PINKIPAU    16.01.2020, 14:51
Оценка:  +21
PINKIPAU
Скоро и именем Путина назовут... Не долго твари осталось...
kapablankas    16.01.2020, 14:59
Оценка:  -20
kapablankas
++++++++++
kapablankas    16.01.2020, 14:48
Оценка:  -10
kapablankas
ну как у нас в Киеве

гауптмана Шухевича
PINKIPAU    16.01.2020, 14:50
Оценка:  +18
PINKIPAU
А из нашего окна площадь Красная видна.
Woodbrother    16.01.2020, 14:59
Оценка:  +18
Woodbrother
kapablankas - Гауптман, это ваш дедушка ?
kapablankas    16.01.2020, 15:02
Оценка:  -22
kapablankas
бабущка Шухевича
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