Тищенко об аудиозаписях Гончарука: Это не его голос, все смонтировано
Народный депутат о СН Николай Тищенко прокомментировал скандальные аудиозаписи с якобы участием премьер-министра Алексея Гончарука. По мнению “слуги народа“, записи смонтированы и не являются достоверными. Об этом сообщается на Телеграм-канале Klymenko Time.
По словам народного депутата, голос на аудиозаписях не соответствует голосу премьера.
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“Я думаю, что это очередная провокация против нашей команды… Общество наэлектризовано, и поэтому все хотят уже перемен. А внутренние скандалы – это элемент шоу, наверное, больше“ - рассказал Тищенко.
Я слышал пленки, но на них голос не премьера. Плюс там постоянно какие-то вклейки идут - подчеркнул он
По мнению Тищенко, истории с высокими заработными платами и прослушкой являются манипуляциями. Нардеп видит в этом “только технологию“.
Сначала появились скандальные известия о зарплатах чиновников, этих чиновников пригласили, скажем так, на ковер. В действительности зарплаты не подтвердились… И тут же стоят журналисты с вопросами, когда мы еще не знаем результатов проверки - подытожил он
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Ранее Гончарук ответил врагам словами: “Вам нас не запугать“. По словам премьер-министра, в стране работает много людей против правительства и президента.
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