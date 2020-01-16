Гончарук пообещал украинцам ипотеку под 11% годовых

По мнению премьер-министра, у Украины есть все предпосылки для экономического роста.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о том, что Украина имеет предпосылки для экономического роста в следующие несколько лет. Об этом он сообщил в Телеграм.

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Премьер-министр рассказал про общие приоритеты правительства и НБУ. По его словам, это максимально дешевые ресурсы и минимизированные риски для финансовых учреждений.

“Дешевые кредиты нужны украинцам не когда-то, а уже сейчас. Поэтому с 1 февраля мы, как и обещали, запустим программу дешевых кредитов для малого предпринимательства под 5%, 7% и 9%“ - отметил он.

Также мы ожидаем уменьшенную стоимость кредитных ресурсов и ипотеки. Наша цель - 11-12% в гривне - подытожил о н во время рассмотрения Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года

Ранее Гончарук ответил врагам словами: “Вам нас не запугать“. По словам премьер-министра, в стране работает много людей против правительства и президента.

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