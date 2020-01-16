Били от скуки: Бывшие военнопленные рассказали, как их пытали в ОРДЛО

Освобожденные военнопленные рассказали ужасные подробности того, как над ними издевались сепаратисты.

Бывшие украинские военнопленные рассказали, как их пытали в плену пророссийские боевики. Своими воспоминаниями они на условиях полной анонимности поделились с журналистами белорусского издания Belsat.

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Издание опубликовало воспоминание военнопленных, которые вернулись в Украину в рамках обмена 30 декабря 2019 года.



“В начале мне закрепляли провода на голове, но потом меняли места. Дело в том, что если ток бьет много раз в одно место, то организм привыкает к боли. Нервная система уже не реагирует. Поэтому часто меняют место поражения – это могут быть руки, ноги, или один провод на подмышку, а второй на большой палец“, - рассказал солдат, пробывший в плену три года.



“Когда они выпивали, им становилось скучно. Били резиновой полицейской дубинкой с металлическим сердечником или прикладами от винтовок, ножками от столов, и всем, что попадалось в руки. От побоев ломались конечности и пальцы. Много раз после избиения я не мог встать. Они затягивали меня в камеру, и я ждал, пока все начнется снова“, - вспоминает гражданский, который пробыл в плену три года.

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“Через некоторое время человек отвечает на все вопросы, лишь бы его больше не мучили. Сепаратисты пытают иногда просто так: даже не для добычи какой-то информации, а просто для развлечения. В шутку задают вопросы без смысла“, - поделился воспоминанями солда ВСУ, которого держали в плену три года.

“Поливали холодной водой, пугали, что потом мне придется ампутировать конечности“, - рассказал гражданский, которого сепаратисты содержали под стражей четыре года.



Напомним, экс-пленник рассказал о настроениях в ОРДЛО: Ждут, когда уйдет “русский мир“.

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