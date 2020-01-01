Полиция расследует атаки хакеров РФ на сайты Burisma и "Квартал 95"

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту атаки российскими хакерами сайтов Burisma и студии "Квартал 95".

Нацполиция Украины открыла уголовное производство, а также создаст международную следственную группу в связи с хакерской атакой на сайты украинских компаний, в частности на сайт Burisma Holdins и студии “Квартал 95“. Об этом передает пресс-служба Национальной полиции.

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Так, недавно ряд американских СМИ, в частности New York Times, распространили информацию о хакерской атаке на сайты нескольких украинских компаний, в частности “Burisma Holdins“ и студии “Квартал 95“, для похищения персональных данных сотрудников и завладение электронными письмами руководителей компаний. При этом отмечается, что хакерская атака, вероятно, совершенная спецслужбами РФ.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины по данному факту начал уголовное производство по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются лица, причастные к совершению этого уголовного преступления.

В рамках уголовного производства Национальная полиция Украины обратилась в ФБР и компанию Area1, обнаружившую признаки хакерской атаки, с просьбой оказать содействие в предоставлении информации, опубликованной в американских СМИ, - говорится в сообшении.

Напомним, ранее кибератаками на Burisma заинтересовалась разведка США.

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