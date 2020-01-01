"Рейдеры" Микитася обвинили министра юстиции Малюську в непрофессионализме

Ряд лиц, которые пытались "захватить" контроль над ПАО "Киевметрострой", и которых связывают со скандальным экс-главой строительной компании "Укрбуда" Максимом Микитасем, обвинили министра юстиции Дениса Малюську в непрофессионализме. Соответствующие заявления они сделали на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина", передает корреспондент "РБК-Украина".

Так, в пресс-конференции участвовали Олег Токарев, глава наблюдательного совета "Киевметростроя", Евгений Шатайкин, главный инженер строительство метро на Виноградарь и Михаил Ильяшев, управляющий партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Участники пресс-конференции усомнились в компетенции и профессионализме Дениса Малюськи. Отметим, что 28 декабря 2019 года министр юстиции заявил, что рейдерская атака на "Киевметрострой" была отбита и пообещал не допустить повторных попыток захвата предприятия. Антирейдерская комиссия при Минюсте признала внесение данных о назначении рейдерами Алекандра Метелицы гендиректором "Киевметростроя", незаконным.

"Решение комиссии при Минюсте – это точка зрения отдельных лиц министерства, это их частная точка зрения. Законно или незаконно решение акционеров может определить только суд", – заявил Михаил Ильяшев, поставив под вопрос компетенцию и полномочия комиссии и самого министра.

По словам Ильяшева, комиссия при Минюсте приняла такое решение из-за неких "технических ошибок", допущенных нотариусом.

"Нотариус допустил технические ошибки. Потому решение было аннулировано министерством. Но мы снова подали документы на внесение в юридически реестр. Министр ничего не аннулировал, никаких решение наблюдательного совета "Киевметростроя" он не отменял. Он это и не мог сделать, ведь у него нет таких полномочий", – сказал Ильяшев.

На вопрос, почему Малюська назвал Токарева, Метелицу, Ильяшева рейдерами, участники пресс-конференции ответить не смогли, как и на прямой вопрос о своей связи с Микитасем.

Напомним, что 17 декабря 2019 года наблюдательный совет провел собрание акционеров, где незаконным образом попытался изменить состав наблюдательного совета "Киевметростроя" и назначит своего руководителя. Однако, комиссия при Министерстве юстиции назвала такие действия "серьезным нарушением и кричащим фактом" и это решение отменила.