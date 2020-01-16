Гончарук это лучший премьер, сейчас на него идет атака – Милованов

Министр Тимофей Милованов заступился за Гончарука, назвав его лучшим премьер-министром в истории Украины.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает премьер-министра Украины Алексея Гончарука лучшим за всю историю Украины. Об этом он написал на свое странице в Facebook.

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“Я поддерживаю премьер-министра. Алексей - лучший премьер-министр за всю историю Украины. И я это докажу вам фактами. Нет коррупции в правительстве, нет дерибана позиций, нет дерибана бюджета, нет дерибана государственных предприятий. Нет квот в политических назначениях. В моем министерстве все назначения и увольнения делаю я. Такого в Украине никогда не было. Всегда вкручивали смотрящих“, - пишет Милованов.

Также он отметил, что нынешний премьер не нравиться оппонентам, так как они не получили должностей в новом правительстве, на госпредприятиях и в органах власти.

Как я интерпретирую то, что происходит сейчас? Сейчас идет очередная атака на премьер-министра от тех, кто хочет поставить на его место нечестного и более лояльного человека. Это наезд - и он будет отбит. Жестко, спокойно и профессионально. Коррупционеры проигрывают, так как их время уже прошло, - говорится в сообщении.

Милованов также заявил, что оппоненты постоянно пугают экономическим кризисом, которого нет, а экономическое положение страны лучшее за все годы. Сейчас экономика Украины растет высокими темпами - во II и III кварталах темпы роста ВВП превысили 4% и были одними из самых высоких в Европе.

Пусть злятся, пусть пытаются нас сбросить - это нормально. У них не получится и мы - вся Украина – победим, - подытожил Милованов.

Скриншот facebook.com/Тимофей Милованов

Напомним ранее, Порошенко вступился за премьера и обвинил Коломойского.

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