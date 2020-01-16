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Гончарук это лучший премьер, сейчас на него идет атака – Милованов

Комментариев: 13
Министр Тимофей Милованов заступился за Гончарука, назвав его лучшим премьер-министром в истории Украины.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов
facebook.com/Тимофей Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает премьер-министра Украины Алексея Гончарука лучшим за всю историю Украины. Об этом он написал на свое странице в Facebook

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“Я поддерживаю премьер-министра. Алексей - лучший премьер-министр за всю историю Украины. И я это докажу вам фактами. Нет коррупции в правительстве, нет дерибана позиций, нет дерибана бюджета, нет дерибана государственных предприятий. Нет квот в политических назначениях. В моем министерстве все назначения и увольнения делаю я. Такого в Украине никогда не было. Всегда вкручивали смотрящих“, - пишет Милованов.

Также он отметил, что нынешний премьер не нравиться оппонентам, так как они не получили должностей в новом правительстве, на госпредприятиях и в органах власти.

Как я интерпретирую то, что происходит сейчас? Сейчас идет очередная атака на премьер-министра от тех, кто хочет поставить на его место нечестного и более лояльного человека. Это наезд - и он будет отбит. Жестко, спокойно и профессионально. Коррупционеры проигрывают, так как их время уже прошло, - говорится в сообщении.

Милованов также заявил, что оппоненты постоянно пугают экономическим кризисом, которого нет, а экономическое положение страны лучшее за все годы. Сейчас экономика Украины растет высокими темпами - во II и III кварталах темпы роста ВВП превысили 4% и были одними из самых высоких в Европе.

Пусть злятся, пусть пытаются нас сбросить - это нормально. У них не получится и мы - вся Украина – победим, - подытожил Милованов.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/Тимофей Милованов

Напомним ранее, Порошенко вступился за премьера и обвинил Коломойского. 

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Теги: Милованов, Гончарук, Атака на Гончарука, Аудиозаписи
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Комментариев (14)
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Путин-Xyйло    16.01.2020, 17:03
Оценка:  +17
Путин-Xyйло
Теперь мЫлованову точно "зарплату" повысят. А то как лох на 200 тысяч "выживает"
толерантный    16.01.2020, 16:57
Оценка:  +2
толерантный
Все как всегда-кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку...
Мыкола    16.01.2020, 16:55
Оценка:  -14
Мыкола
Был бы он лучший, он бы тебя, тупоголового, и на порог кабмина не пустил ! А так получается, что кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку ! Еще немного поработаете и тю- тю...
xapi3mat    16.01.2020, 16:37
Оценка:  +14
xapi3mat
Люди с самокритикой уже заслуживают уважения!
ВыВсеВрете+    16.01.2020, 16:49
Оценка:  -15
ВыВсеВрете+
Гребень, а где ты в статье увидел самокритику. В этой статье восхавливают его, самокритикой здесь и не пахнет.
Путин-Xyйло    16.01.2020, 17:00
Оценка:  +15
Путин-Xyйло
Самокритика в том что хвалит кулика со своего болота?
Путин-Xyйло    16.01.2020, 17:00
Оценка:  +15
Путин-Xyйло
Удивительная интерпретация.
ВыВсеВрете+    16.01.2020, 17:10
Оценка:  -17
ВыВсеВрете+
Гребень. Ты не устал прыгать с аккаунта нА акканту, чтобы поставить мне за 5 минут - 18. Не вспотел, береги себя. "Без лоха, жизнь плоха.
Путин-Xyйло    16.01.2020, 17:15
Оценка:  +16
Путин-Xyйло
Пойми кацап, даже если ты прав, ты все равно кацап!
Кайдаш    16.01.2020, 16:27
Оценка:  +10
Кайдаш
Вроде адекватный типок, этот Гончарук.... Що скажете, панове?
BROKER666    16.01.2020, 16:34
Оценка:  +13
BROKER666
поживём-посмотрим
Путин-Xyйло    16.01.2020, 16:58
Оценка:  +17
Путин-Xyйло
Не знаю в чем его "адеквантость", но проФФесиАнализм его - зашквар!
dron29    16.01.2020, 16:25
Оценка:  +17
dron29
Нет бюджета - нет и дерибана) нет госспредприятий - нет их дерибана)) и коррупции в правительстве тоже нет - все пашут на Беню)))
Путин-Xyйло    16.01.2020, 17:02
Оценка:  +17
Путин-Xyйло
ФсЬо норм. Беню назначили центральным неОлигархом в Украине!
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