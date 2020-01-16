Вакарчук отказался комментировать ситуацию с Гончаруком

Лидер партии "Голос" отказался от комментариев касательно "пленок Гончарука".

Депутат Верховной Рады от фракции “Голос“ Святослав Вакарчук отказался комментировать аудиозаписи, якобы сделанные во время совещания с участием премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом он сказал в интервью Украинским Новостям.

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Так, Вакарчук заявил, что не будет давать комментарии по воду того, чего не слышал и в правдивости чего он не уверен, а также назвал это “делом фракции монобольшенства“.

Я не комментирую того, что я лично не слышал и в достоверности чего я не уверен. Это первое. Второе, вопрос, который вы мне задаете, задавайте, пожалуйста, фракции монобольшинства. Это их правительство, их ответственность, их люди. Их кадровая политика. Я готов комментировать ситуацию в стране, а не их “Санта Барбару, - сказал Вакарчук.

Напомним, ранее Министр Тимофей Милованов заступился за Гончарука, назвав его лучшим премьер-министром в истории Украины.

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