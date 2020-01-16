Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вакарчук отказался комментировать ситуацию с Гончаруком

Комментариев: 2
Лидер партии "Голос" отказался от комментариев касательно "пленок Гончарука".
Лидер фракции Голос Святослав Вакарчук
Лидер фракции Голос Святослав Вакарчук
facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Депутат Верховной Рады от фракции “Голос“ Святослав Вакарчук отказался комментировать аудиозаписи, якобы сделанные во время совещания с участием премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом он сказал в интервью Украинским Новостям

Читай также: Слуга народа просит проверить “пленки“ Гончарука

Так, Вакарчук заявил, что не будет давать комментарии по воду того, чего не слышал и в правдивости чего он не уверен, а также назвал это “делом фракции монобольшенства“.

Я не комментирую того, что я лично не слышал и в достоверности чего я не уверен. Это первое. Второе, вопрос, который вы мне задаете, задавайте, пожалуйста, фракции монобольшинства. Это их правительство, их ответственность, их люди. Их кадровая политика. Я готов комментировать ситуацию в стране, а не их “Санта Барбару, - сказал Вакарчук.

Напомним, ранее Министр Тимофей Милованов заступился за Гончарука, назвав его лучшим премьер-министром в истории Украины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Вакарчук, Голос, "пленки Гончарука"
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Путин-Xyйло    16.01.2020, 17:06
Оценка:  +17
Путин-Xyйло
Пусть В.В.Xyйло проверит.
толерантный    16.01.2020, 16:54
Оценка:  0
толерантный
Отстаньте! я сам, как и слуги, сосу письку соросу, и не могу нарушать корпоративную солидарность.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь