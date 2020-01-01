Пьяный мужчина хотел в тюрьму и сказал полицейским, что убил свою жену

После ссоры с женой, пьяный мужчина решил вернуться в тюрьму.

16 января житель Краматорска позвонил в полицию и сообщил, что убил свою гражданскую жену. Приехавшие на вызов правоохранители обнаружили в квартире пьяного мужчину и его не менее пьяную, но живую жену. Об этом сообщили в батальоне патрульной полиции Краматорска и Славянска.

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29-летний мужчина рассказал копам, что после распития алкоголя он поссорился с женой из-за ревности. Отчаявшись, он решил вернуться в тюрьму, где ранее отсидел за нанесение телесных повреждений. Мужчина не придумал ничего лучшего, чем позвонить в полицию и наврать, что он убил жену.



Правоохранители провели с нарушителем профилактическую беседу и составили на него админматериал по статье 183 КУоАП (Заведомо ложный вызов специальных служб).



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