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Пьяный мужчина хотел в тюрьму и сказал полицейским, что убил свою жену

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После ссоры с женой, пьяный мужчина решил вернуться в тюрьму.
Жителя Краматорска оштрафовали за заведомо ложный вызов полиции
Жителя Краматорска оштрафовали за заведомо ложный вызов полиции
Прксс-служба полиции

16 января житель Краматорска позвонил в полицию и сообщил, что убил свою гражданскую жену. Приехавшие на вызов правоохранители обнаружили в квартире пьяного мужчину и его не менее пьяную, но живую жену. Об этом сообщили в батальоне патрульной полиции Краматорска и Славянска.

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29-летний мужчина рассказал копам, что после распития алкоголя он поссорился с женой из-за ревности. Отчаявшись, он решил вернуться в тюрьму, где ранее отсидел за нанесение телесных повреждений. Мужчина не придумал ничего лучшего, чем позвонить в полицию и наврать, что он убил жену.

Правоохранители провели с нарушителем профилактическую беседу и составили на него админматериал по статье 183 КУоАП (Заведомо ложный вызов специальных служб).

Напомним, в Одесской области 10-летняя девочка впала в кому от водки.

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Теги: Полиция, Краматорск, ложный вызов
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