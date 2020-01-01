Стало известно, какие медицинские услуги будут бесплатными в 2020 году

Программа медицинских гарантий в Украине заработает с 1 апреля 2020 года.

Также в перечень бесплатных услуг входит вакцинация в соответствии с Календарем МОЗ/ Facebook

С 1 апреля 2020 года в Украине стартует Программа медицинских гарантий. Это перечень медицинских услуг, которые пациент сможет получить бесплатно. Об этом сообщается на сайте МОЗ.

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“Программа медицинских гарантий включает первичную, амбулаторно-поликлиническую, стационарную, экстренную, паллиативную медицинскую помощь, медицинскую реабилитацию и программу возмещения лекарственных средств (Доступные лекарства)“ - говорится в сообщении.

Заболевания, которые больше всего влияют на качество и продолжительность жизни, выделены в список приоритетных

Приоритетами в украинской медицине стали:

лечение острого инфаркта миокарда;

лечение острого мозгового инсульта;

помощь при родах;

неонатальная помощь;

эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний.

Лечение инсульта и инфаркта

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Более половины смертей в Украине спровоцировали сердечно-сосудистые болезни. Среди них наиболее распространены инсульт и инфаркт. В медицинскую помощь при инсульте / инфаркте входят: диагностика (компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования), тромболитическая терапия (инсульт), стентирование (инфаркт), круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации, реабилитационная помощь в остром периоде.

Медицинская помощь при родах

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В Украине в 2018 году состоялось 335 тысяч родов. С 1 апреля 2020 гарантированный пакет медицинских услуг при родах включает: физиологические роды, ургентное и плановое кесарево сечение, мониторинг состояния роженицы и ребенка, обезболивание во время родов, лабораторные и инструментальные обследования. Также бесплатно будут предоставляться - интенсивная терапия в случае возникновения осложнений у роженицы, реанимация и стабилизации состояния новорожденных, вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок. Также специальный комплекс услуг будет предоставляться недоношенным младенцам.

Национальный календарь прививок МОЗ/ Facebook

Ранняя диагностика рака

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Украина занимает 2 место в Европе по темпам распространения рака. 65 тыс человек ежегодно умирают от рака, а 140 тыс узнают о своей болезни. Одним из основных компонентов в комплексной стратегии борьбы с онкозаболеваниями МОЗ является профилактика, диагностика и скрининг болезни.

В гарантированный пакет бесплатных обследований входят: маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия, бронхоскопия.

Онко-скрининг здорового населения МОЗ/ Facebook

Напомним, МОЗ расширяет перечень бесплатных медуслуг.



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