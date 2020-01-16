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Шпионка "ДНР" передавала террористам данные о боевых задачах в зоне АТО

Комментариев: 2
Спецслужбы террористов "ДНР" завербовали бывшую военнослужащую Национальной гвардии.
Контрразведка задержала осведомительницу "ДНР"
Контрразведка задержала осведомительницу "ДНР"
ssu.gov.ua

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Мариуполе бывшую военнослужащую Национальной гвардии, которая передавала секретные данные террористам "ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Сообщается, что в поле зрения террористов "ДНР" женщина попала в 2015 году, когда она проходила службу в одной из воинских частей Национальной гвардии Украины. Сотрудники так называемой "МГБ ДНР" завербовали ее, проинструктировали по мерам конспирации и выдали агентурный псевдоним.

В задачи шпионки входил сбор и передача информации о выполнении воинской частью боевых задач в зоне проведения АТО. Также сепаратисты хотели получить личные данные украинских военных и членов их семей. Для передачи данных они использовали запрещенную в Украине российскую соцсеть.

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Во время обыска, у женщины нашли компьютерную технику с доказательствами общения с террористами. Она также дала показания и рассказала правоохранителям детали своей вербовки и сотрудничества с так называемым "МГБ ДНР".

Женщине объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, суд избрал ей меру пресечения. Продолжаются следственные действия.



Напомним, бывшие военнопленные рассказали, как их пытали в ОРДЛО.

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Теги: СБУ, контрразведка, шпионка, "ДНР"
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Комментариев (2)
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dikrava    16.01.2020, 18:07
Оценка:  +17
dikrava
Во время военного времени-к стене её, без суда и следствия.
Letohradek    16.01.2020, 17:50
Оценка:  +14
Letohradek
Повесить ссученную на центральной площади!
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