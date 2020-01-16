Рабинович: Ждем премьера Гончарука в Раде – к нему масса интересных вопросов

Украине не нужны иностранцы, заезжие гастролеры – они только издеваются над страной, убивают ее. Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель «Оппозиционной платформы – За життя» Вадим Рабинович в кулуарах парламента. Об этом сообщается на сайте ОПЗЖ.

«В литовской газете опубликовано интервью международного афериста, главы «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичюса, который говорит о том, что его хотели поставить премьер-министром Украины. Но сам, мол, не захотел и предложил на эту должность Гончарука… Вы послушайте, как они об Украине вообще разговаривают! Нас не то, что в колонию превратили (даже в колониях некоторые вопросы с племенами согласовывают) – у нас вообще уже ничего не спрашивают!» – возмутился Вадим Рабинович.

Не самым лестным образом отозвался сопредседатель «Оппозиционной платформы – За життя» и о работе Кабинета Министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком.

«Меня интересует, почему выписывают премии, почему повышают зарплаты министрам, и за что глава разваленной «Укрпочты» получает в два раза больше зарплаты, чем президент США? Меня интересует, за что Найем в «Укроборонпроме» получает полмиллиона?» И мы ждем главу правительства Гончарука в сессионном зале – у меня к нему масса интересных вопросов», – заявил парламентарий.

«Пока же перед нами – образ «экономического дегенерата», который ездит на самокате и говорит, что в экономике ничего не понимает! Что это такое?! По-моему, им уже проще куда-нибудь сбежать от стыда. Хотя у них такие наглые рожи, что могут и прийти…», – резюмировал Вадим Рабинович.