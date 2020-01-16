Дело Шеремета: В ВР создадут следственную комиссию

ВСК рассмотрит правомерность действий правоохранителей и законность ареста подозреваемых в деле Шеремета.

16 января Народный депутат Украины Ирина Фриз зарегистрировала положение о создании следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады в деле убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Читай также: Дело Шеремета: МВД пыталось дискредитировать Яну Дугарь – адвокат

Фриз отметила, что целью создания ВСК является всестороннее и объективное расследовние обстоятельств убийства Павла Шеремета. Также ВСК проверит правомерность действий правоохранителей и законность ареста подозреваемых в этом деле.





Напомним, свидетели подтвердили в суде алиби Яны Дугарь

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.