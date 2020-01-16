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Дело Шеремета: В ВР создадут следственную комиссию

Комментариев: 1
ВСК рассмотрит правомерность действий правоохранителей и законность ареста подозреваемых в деле Шеремета.
В Парламенте создадут ВСК по делу Шеремета
В Парламенте создадут ВСК по делу Шеремета
Арсен Аваков/Facebook

16 января Народный депутат Украины Ирина Фриз зарегистрировала положение о создании следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады в деле убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. 

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Фриз отметила, что целью создания ВСК является всестороннее и объективное расследовние обстоятельств убийства Павла Шеремета. Также ВСК проверит правомерность действий правоохранителей и законность ареста подозреваемых в этом деле.



Напомним, свидетели подтвердили в суде алиби Яны Дугарь

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Теги: Шеремет, Фриз, ВСК, Верховна Рада
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Комментариев (1)
colavova    16.01.2020, 18:56
Оценка:  +14
colavova
и пригласить президента на брифинг ВСК
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