В Днепре перекрыли канал контрабанды психотропов из ЕС

Ежемесячно наркоторговцы получали из Европы четыре посылки с психотропными веществами – MDMA и LCD.

В Днепре правоохранители блокировали почтовый канал контрабанды психотропных веществ из одной из стран Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 16 января.

Было установлено, что злоумышленники заказывали партии наркотиков из ЕС через интернет у постоянного реализатора. Ежемесячно наркоторговцы получали в среднем четыре посылки с психотропными веществами – MDMA, LCD.

"Злоумышленники реализовывали психотропы на территории Днепропетровского региона через разветвленную сеть дилеров с использованием ботов в интернет-мессенджерах и служб курьерской доставки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что организатор преступной деятельности был задержан во время получения очередного отправления, в котором находилось более 200 таблеток психотропного вещества. Во время обысков по месту жительства фигурантов дела была обнаружена нарколаборатория и наркотические вещества.

"В помещении они наладили полный цикл наркопроизводства. Выращивали марихуану в теплице, высушивали, измельчали и расфасовывали в пакеты для продажи", – отметили в СБУ.

Было изъято более 2 кг марихуаны, галюциногенные грибы, оксибутират натрия, поддельные паспорта для получения почтовых заказов, телефоны и компьютерную технику.

Правоохранители открыли уголовное производство по статьям о контрабанде наркотических средств, а также незаконное производство и сбыт наркотиков и психотропных веществ (ст.305, ст. 307 УК Украины).

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Ранее СБУ блокировала крупный наркотрафик из Европы. Вещества для изготовления психотропов доставляли в нарколаборатории под Киевом, Харьковом, Днепром и Ровно, а изготовленную "продукцию" сбывали через мессенджеры.

Также сообщалось, что женщина пыталась провезти в Украину таблетки экстази в сладостях. Она прилетела в аэропорт Борисполь из Европы.

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