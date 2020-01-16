Киев назвал новое условия для выборов на Донбассе

Местные выборы на Донбассе не могут пройти без контроля Украины над границей и без участия в них переселенцев.

В Минске снова подняли вопрос контроля над границей с Россией AP

На переговорах в Минске, которые состоялись в четверг, 16 января, Украина выдвинула условием для проведения выборов на Донбассе возращение в регион переселенцев и их участии в голосовании. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook

Она подчеркнула, что выборы можно проводить только тогда, когда границы Украины будут полностью под ее контролем или контролем международных наблюдателей.

"Также международный опыт проведения выборов на постконфликтных территориях свидетельствует, что преждевременное проведение выборов или ненадлежащая подготовка к ним не только не способствует примирению и реинтеграции, но и может спровоцировать возобновление боевых действий. Только возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир", - отметила Олифер.

Также украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы.

По словам Олифер, во время заседания было обращено внимание на невыполнение пункта 4 Протокола по итогам консультаций ТКГ от 1 сентября 2014 года, согласно которому необходимо обеспечить действенный мониторинг на украинско-российской границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ.

Как сообщил представитель РФ на переговорах, сегодня в Минске обсуждали новые участки разведения войск, которое должно состояться до апреля.

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