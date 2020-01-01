На Донбассе снова погиб украинский солдат

Второй день подряд в зоне ООС гибнут защитники Украины.

Не смотря на плохую погоду враг продолжает обстрелы Штаб ООС

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В зоне боевых действий на Донбассе 16 января в результате обстрелов боевиков погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

По информации Штаба, боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, также была снайперская активность.

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Отмечается, что боевики обстреляли Новотроицкое. Также обстрелы зафиксировали у Майского, Новотошковское, Мироновского, Луганского, Орехово и Новозвановка.

В результате одного из таких обстрелов и погиб солдат. На каком участке фронта и от какого типа боеприпаса погиб украинец не уточняется.

Напомним, это уже вторая за два дня смерть украинских воинов на Донбассе. Вчера военнослужащий погиб в результате снайперского обстрела.

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