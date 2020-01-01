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В ООС перекрыли производство суррогатной водки

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Торговлю "паленой" водкой организовали трое жителей Донетчины. Сбывали суррогат на торговые точки области.
Сумма изъятого примерно полтора миллиона гривен
Сумма изъятого примерно полтора миллиона гривен
facebook.com/SecurSerUkraine
 
Сотрудники СБУ разоблачили в зоне операции Объединенных сил изготовление и сбыт контрафактного алкоголя, которого выявили на сумму более 1,5 млн гривен, пишет пресс-центр ведомства в четверг, 16 января.
 
"В районе проведения операции Объединенных сил Служба безопасности Украины блокировала сбыт масштабной партии опасного для жизни и здоровья граждан контрафактного алкоголя. Ориентировочная стоимость обнаруженного фальсификата составляет более 1,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении.
 
"Бизнес" наладили трое жителей Донетчины. Они закупали алкоголь сомнительного качества в подпольных производителей региона. Фальсификат хранили на складских помещениях, расположенных в Славянске и в одном из окрестных сел. Сбывали контрафакт владельцам ряда торговых точек области.
 
Выявлена документация преступной деятельности, а также  10 тонн водки, разлитой в 23 тыс. бутылок различной емкости, с поддельными акцизными марками без соответствующих документов.
 
Открыто дело по статье о незаконном изготовлении, хранении, сбыте подакцизных товаров. Устанавливаются источники происхождения подделки и все лица, причастные к реализации контрафакта.
 
Недавно в Винницкой области разоблачили крупное производство контрафактного алкоголя. Злоумышленники продавали фальсификат через интернет по всей территории Украины 
 
Также сообщалось, что в Черкассах разоблачили группу лиц, которые продавали контрафактный элитный алкоголь по умеренным ценам и без акцизных марок.

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Теги: алкоголь, СБУ, контрафакт
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Источник: korrespondent.net

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