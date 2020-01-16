Журналисты разоблачили рейдеров Микитася, пытавшихся оправдать попытку захвата "Киевметростроя"

Связанные со скандальным экс-главой «Укрбуда» Максимом Микитасем рейдеры, пытавшиеся захватить ПАО «Киевметрострой», провели пресс-конференцию, где попытались оправдать свои действия. Однако журналисты вывели их на чистую воду, показав, что действия рейдеров противозаконны.

Так на попытки рейдеров заявить о законности назначения Александра Метелицы главой «Киевметростроя» и внесения соответствующей информации в Госреестр юрлиц журналисты резонно заметили, что антирейдерская комиссия при Министерстве юстиции назвала действия нотариуса «серьезным нарушением и кричащим фактом».

Журналисты напомнили, что Министерство юстиции отменило незаконное изменение Госреестра, а нотариуса, нарушившего постановление суда о запрете на внесение изменений в реестр, лишило права проводить деятельность.

Рейдеры начали рассказывать, что министр юстиции Денис Малюська не имел отношения к отмене регистрации.

«Это частная точка зрения отдельных лиц из министерства», – заявил представитель рейдеров Михаил Ильяшев.

Потом рейдеры попытались рассказать, что отмена регистрации была из-за «технической ошибки» нотариуса. Однако журналисты в ответ процитировали самого главу Минюста, прямо назвавшего произошедшее попыткой рейдерского захвата, а его участников – рейдерами. Тогда рейдеры попытались свалить вину за незаконную регистрацию на министерство, обвинив министра Малюську в непрофессионализме.

Представители СМИ также возмутились тем, что после обещания Малюськи не допустить рейдерского «отжима» «Киевметростроя», его инициаторы не прекращают попыток взять предприятие под контроль. На что рейдеры ответили в том духе, что не видели и не слышали слов Малюськи, и что им эта тема «неинтересна».

«Мы не видели пост министра. Потому не можем его комментировать», – сказал Ильяшев, отмахнувшись от предложения журналистов показать или процитировать пост министра в Facebook.

Он также заявил, что никакого решения суда, запрещающего вносить изменения в Госреестр юрлиц, якобы, не существует. На что журналисты заметили, что именно на основе этого «несуществующего» решения Минюст вынес постановление об отмене регистрации главой «Киевметробуда» Александра Метелицы.

Другой представитель рейдеров Олег Токарев под напором журналистов признал, что у него и других рейдеров проводились обыски по делу о попытке захвата предприятия.

Ближе к концу пресс-конференции рейдеры начали заметно нервничать, перебивать журналистов и друг друга, повышать голос и путаться в собственных аргументах. А под конец и вовсе начали игнорировать острые вопросы относительно рейдерсткого захвата «Киевметростроя», в частности, о связи Токарева с Микитасем, которая всплыла в переписке экс-главы «Укрбуда», опубликованной Джокером. Тем самым, фактически, подтвердив наличие такой связи.