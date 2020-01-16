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В тумане. Сеть посмеялась над "записями Гончарука"

Комментариев: 1
Пользователей рассмешили "заявления" якобы премьера о "тумане в голове" и "профане в экономике".
Мем по мотивам "прослушки Гончарука"
Мем по мотивам "прослушки Гончарука"
соцсети

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на "аудиозапись разговора" якобы премьер-министра Алексея Гончарука о президенте Владимире Зеленском.

Больше всего украинцев рассмешили якобы "слова Гончарука" о "тумане в голове", "профане в экономике" и "индексе оливье".

Напомним, вечером 15 января и утром 16 января в сети появились три аудиозаписи, на которых зафиксирован якобы голос Алексея Гончарука, где он общается с представителями НБУ. На записи глава Кабмина говорит, что он "полный профан в экономике".

Утром в четверг сам Гончарук заявил, что против президента Зеленского и правительства Украины недоброжелателями ведется целенаправленная кампания.

Корниенко: "запись Гончарука" касается неплохих вещей

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Теги: фото, премьер-министр, соцсети, прослушка, запись, фотожабы, фотожабы на политиков, мемы, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    16.01.2020, 19:51
Оценка:  +18
Путин-Xyйло
Слова якобы премьера о якобы приЗеденте.
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