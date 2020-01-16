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Враг признал вашу несокрушимость: Зеленский почтил память "киборгов"

Комментариев: 13
Президент сделал заявление в День памяти защитников Донецкого аэропорта.
Зеленский напомнил о подвиге "киборгов"
Зеленский напомнил о подвиге "киборгов"
president.gov.ua

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В День памяти защитников Донецкого аэропорта, который отмечается 16 января, Президент Владимир Зеленский отметил, что подвиг “киборгов“ является лучшим примером для всех, кто будет защищать Украину. Обращение главы государства опубликовано на персональной Фейсбук-странице Владимира Зеленского.

Президент отметил, что каждый знает, что “киборг“ – это не персонаж компьютерной игры или американского блокбастера, а украинский воин-герой.

У несокрушимости, храбрости, героизма и сверхчеловеческих усилий украинского воинства есть имя – “киборги“. Вы – живые и павшие – настоящие легенды и лучший пример для тех, кто когда-либо будет защищать Украину … Вы устояли там, где не выдержал бетон, и даже враг признал вашу несокрушимость, - написал Зеленский.

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Президент отметил, что две сотни “киборгов“ заплатили жизнью за свой подвиг и за то, чтобы доказать, что Украина не отдаст ни одного клочка украинской земли.

Напомним, сегодня на Донбассе погиб украинский солдат. Это уже вторая за два дня смерть украинских воинов на Донбассе. Вчера военнослужащий погиб в результате снайперского обстрела.

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Теги: Зеленский, президент, киборги, Донецкий аэропорт, Донбасс
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Комментариев (13)
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Григорич    16.01.2020, 20:22
Оценка:  -20
Григорич
о какой несокрушимости он говорит, когда эти "несокрушимые" сдали ДАП и в плен сдались сами...
Антибес    16.01.2020, 20:07
Оценка:  -20
Антибес
О каких бы подвигах"пидopгов"не кукарекала наша пропаганда и на которых бы не пиарилась наша власть во главе с шоумэном,можно смело сказать что"подвиги"этих наёмников яйца ломаного не стоят,как и они сами.Их тупо подставили как закланных баранов,чтобы затем пиариться на их смерти на всю катушку.
Брюква_и_Клюква    16.01.2020, 20:21
Оценка:  +18
Брюква_и_Клюква
Твоя пропаганда в Биробиджане, чужеземец
vingorski    16.01.2020, 20:01
Оценка:  +2
vingorski
а если бы ваши о...уевшие и тупые ( юзики ) были там то скорее они признали днр чем днровцы несорушимость киборгов
dukeOd    16.01.2020, 20:01
Оценка:  +1
dukeOd
Вопрос..на х..ер они там сидели и охраняли груду никомому ненужного бетона,проводя ротации через пропускные пункты днр и показывая ,что с собой везут российским воякам..
толян04    16.01.2020, 19:54
Оценка:  -19
толян04
скоре признали непокобелимость))
Жеральд    16.01.2020, 19:45
Оценка:  +15
Жеральд
ТЕЛЕФОН в лифте...с Йоськой там уже слушают хор...)))
bertal    16.01.2020, 19:42
Оценка:  -17
bertal
Правда всегда колет глаза,
bertal    16.01.2020, 19:41
Оценка:  -17
bertal
Смешной, а рассказать о подвозе боеприпасов туда он не хочет? или уже все забыли?
VSHIVANKA    16.01.2020, 19:33
Оценка:  -18
VSHIVANKA
В СЕТИ ДО СИХ ПОР ЕСТЬ ВИДЕО , ГДЕ НЫНЕ ПОКОЙНЫЙ ГЕРОЙ ДОНБАССА МОТОРОЛА ПРОПУСКАЕТ ХЭРОИФ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ , ЧТОБЫ ТЕ СХОДИЛИ В БАНЮ , ПОМЫЛИ СВОИ СРАНЫЕ ЖОПЫ И ПОСТИРАЛИ ХЭРОЫЧЭСКЫЕ ШАРОВАРЫ....)))
ХОХЛЯДИ , КАКИЕ ВЫ , ТАКИЕ У ВАС И ХЭРОИ ПЫДОРГЫ.....)))
nelci    16.01.2020, 19:59
Оценка:  -18
nelci
НЕ, так нельзя, они же защищали, что с того что не защитили, но защищали, вмерлы, но теперь есть герои...
vingorski    16.01.2020, 20:03
Оценка:  -1
vingorski
ты моральный урод
Брюква_и_Клюква    16.01.2020, 20:11
Оценка:  +17
Брюква_и_Клюква
твой Херой даунбасса банальный рыночный торговец, мошенник и вор. К тому же, гомосек, алкоголик и наркоман. Не удивительно, что ты, Вшивый Ванька, поклоняешься подобному тебе ублюдку
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