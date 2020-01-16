Враг признал вашу несокрушимость: Зеленский почтил память "киборгов"

Президент сделал заявление в День памяти защитников Донецкого аэропорта.

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В День памяти защитников Донецкого аэропорта, который отмечается 16 января, Президент Владимир Зеленский отметил, что подвиг “киборгов“ является лучшим примером для всех, кто будет защищать Украину. Обращение главы государства опубликовано на персональной Фейсбук-странице Владимира Зеленского.

Президент отметил, что каждый знает, что “киборг“ – это не персонаж компьютерной игры или американского блокбастера, а украинский воин-герой.

У несокрушимости, храбрости, героизма и сверхчеловеческих усилий украинского воинства есть имя – “киборги“. Вы – живые и павшие – настоящие легенды и лучший пример для тех, кто когда-либо будет защищать Украину … Вы устояли там, где не выдержал бетон, и даже враг признал вашу несокрушимость, - написал Зеленский.

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Президент отметил, что две сотни “киборгов“ заплатили жизнью за свой подвиг и за то, чтобы доказать, что Украина не отдаст ни одного клочка украинской земли.

Напомним, сегодня на Донбассе погиб украинский солдат. Это уже вторая за два дня смерть украинских воинов на Донбассе. Вчера военнослужащий погиб в результате снайперского обстрела.

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