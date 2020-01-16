В Харькове стрельба: Убит директор кладбища
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В четверг, 16 января, около половины шестого вечером в Харькове был застрелен мужчина. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.
Правоохранители пока не раскрывают личность погибшего, однако, по информации сайта Цензор.НЕТ, это директор городского кладбища №3 по фамилии Шульга, 1971 года рождения.
Информация о происшествии поступила в полицию в 17:35. По предварительным данным, на улице Танкопия у подъезда жилого дома неизвестный выстрелил несколько раз в мужчину и скрылся в направлении проспекта Петра Григоренко, - сообщили в полиции.
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По информации правоохранителей злоумышленнику на вид около 30 лет, рост 175-177 см, спортивного телосложения. Был одет в темную короткую куртку с высоким воротником к глазам, черную шапку, возможно, с рисунками белого цвета.
Сейчас на месте происшествия работает руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа, эксперты и кинологи. Все обстоятельства устанавливаются.
Напомним, на днях в Киеве произошла массовая драка со стрельбой. Конфликтовали представители компании-застройщика и местные жители, - сообщают в полиции.
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