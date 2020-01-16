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В Харькове стрельба: Убит директор кладбища

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В городе введен план "Сирена" для поимки киллера.
В Харькове стрельба: Убит директор кладбища
© hk.npu.gov.ua
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В Харькове стрельба: Убит директор кладбища
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В четверг, 16 января, около половины шестого вечером в Харькове был застрелен мужчина. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Правоохранители пока не раскрывают личность погибшего, однако, по информации сайта Цензор.НЕТ, это директор городского кладбища №3 по фамилии Шульга, 1971 года рождения. 

Информация о происшествии поступила в полицию в 17:35. По предварительным данным, на улице Танкопия у подъезда жилого дома неизвестный выстрелил несколько раз в мужчину и скрылся в направлении проспекта Петра Григоренко, - сообщили в полиции.

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По информации правоохранителей злоумышленнику на вид около 30 лет, рост 175-177 см, спортивного телосложения. Был одет в темную короткую куртку с высоким воротником к глазам, черную шапку, возможно, с рисунками белого цвета.

Сейчас на месте происшествия работает руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа, эксперты и кинологи. Все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, на днях в Киеве произошла массовая драка со стрельбой. Конфликтовали представители компании-застройщика и местные жители, - сообщают в полиции.

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Теги: стрельба, убийство, Харьков
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Комментариев (4)
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Брюква_и_Клюква    16.01.2020, 20:18
Оценка:  +20
Брюква_и_Клюква
Это достойно трагикомедий Вильяма нашего Шекспира - быть похороненным на своем же кладбище
Духовный_скреп    16.01.2020, 20:16
Оценка:  +22
Духовный_скреп
Директор кладбища-должность серьезная.По доходам на уровне мэра или депутата.
толян04    16.01.2020, 20:02
Оценка:  -21
толян04
теперь ездить на работу ему не надо теперь он там будет жить.
Брюква_и_Клюква    16.01.2020, 20:19
Оценка:  +20
Брюква_и_Клюква
Тупой мокша не знает, что такое знаки препинания? Где тебя учили, бармалей?
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