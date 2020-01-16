Зеленский уравнял возраст призывников и контрактиков

Возраст лиц, призываемых на срочную военную службу, уравнивается с возрастом лиц, принимаемых на военную службу по контракту.

Контракт можно будет заключить с 18 лет 2000.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым возраст призыва согласуется с требованиями Закона "О воинской обязанности и военной службе" , пишет Офис президента в четверг, 16 января.

Указ определяет сроки проведения призывов на срочную военную службу и увольнении в запас срочников.

Также указ предусматривает призыв на срочную военную службу лиц, не достигших 18 лет, в соответствии с требованиями статьи 15 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Военнослужащие срочной службы не направляются для прохождения службы в район проведения ООС и проходят службу исключительно на мирной территории Украины.

В то же время, согласно статье 20 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", на военную службу по контракту принимаются граждане в возрасте от 18 лет. Военнослужащие военной службы по контракту участвуют в боевых действиях.

Таким образом, этим указом возраст лиц, призываемых на срочную военную службу, уравнивается с возрастом лиц, принимаемых на военную службу по контракту, в соответствии с законодательством.