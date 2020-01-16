Зеленского пригласили на годовщину освобождения Освенцима

На годовщину освобождения Освенцима также в Польшу приедут президенты Германии и Израиля. Президента РФ не пригласили.

Зеленский поедет в Польшу на торжества к годовщине освобождения концлагеря Офис президента

Президент Владимир Зеленский встретится с президентом Польши Анджеем Дудой перед чествованием 75-летия освобождения концентрационного лагеря Освенцим 27 января, пишет в четверг, 16 января , Польское радио.

Также с Дудой встретятся президент Израиля Реувен Ривлин и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

На торжества приглашены также королевские пары из Нидерландов и Испании и премьер-министр Франции.

Россиийского президента Владимира Путина не пригласили на церемонию, страну на мероприятии представит посол в Варшаве.

Также на торжестве ожидается присутствие бывших заключенных концентрационного лагеря, по предварительной информации – около 200 человек.

Напомним, президент Владимир Зеленский 20 декабря провел телефонный разговор с польским коллегой Анджеем Дудой.

Ранее польский президент Анджей Дуда высказал ожидания от сотрудничества с властью Владимира Зеленского.

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