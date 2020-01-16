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Зеленского пригласили на годовщину освобождения Освенцима

Комментариев: 3
На годовщину освобождения Освенцима также в Польшу приедут президенты Германии и Израиля. Президента РФ не пригласили.
Зеленский поедет в Польшу на торжества к годовщине освобождения концлагеря
Зеленский поедет в Польшу на торжества к годовщине освобождения концлагеря
Офис президента
 
Президент Владимир Зеленский встретится с президентом Польши Анджеем Дудой перед чествованием 75-летия освобождения концентрационного лагеря Освенцим 27 января, пишет в четверг, 16 января, Польское радио.
 
Также с Дудой встретятся президент Израиля Реувен Ривлин и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
 
На торжества приглашены также королевские пары из Нидерландов и Испании и премьер-министр Франции. 
 
Россиийского президента Владимира Путина не пригласили на церемонию, страну на мероприятии представит посол в Варшаве.
 
Также на торжестве ожидается присутствие бывших заключенных концентрационного лагеря, по предварительной информации – около 200 человек.
 
Напомним, президент Владимир Зеленский 20 декабря провел телефонный разговор с польским коллегой Анджеем Дудой.
 
Ранее польский президент Анджей Дуда высказал ожидания от сотрудничества с властью Владимира Зеленского.
 

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Теги: Польша, Владимир Зеленский, Анджей Дуда
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Григорич    16.01.2020, 21:30
Оценка:  -19
Григорич
ну так как не пригласить, ведь охранниками в освенциме были нынешние херои окраины биндеровцы - ОУНовцы..
Сливной-Бачок    16.01.2020, 21:06
Оценка:  +16
Сливной-Бачок
Над его и в Освенциме закрыть ,вместе с Коломойским .
Брюква_и_Клюква    16.01.2020, 20:55
Оценка:  +15
Брюква_и_Клюква
А на годовщину освобождения Украины от Зеленского его пригласят? Вряд ли
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