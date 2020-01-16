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В Украине зафиксировали рост безработицы

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В декабре количество безработных увеличилось на 50 тысяч по сравнению с ноябрем, а в ноябре - почти на 30 тысяч по сравнению с октябрем.
За месяц в Украине стало на 50 тысяч безработных больше
За месяц в Украине стало на 50 тысяч безработных больше
p-p.com.ua
 
В Украине за месяц количество безработных увеличилось почти на 50 тысяч человек, данные приводятся за декабрь 2019 года, пишет в четверг, 16 ноября, Госстат.
 
Так, в декабре прошлого года было официально зарегистрировано 338,2 тысяч безработных, что на 49,3 тысяч больше, чем в ноябре 2019 года.
 
При этом за ноябрь количество безработных выросло на 29,6 тысяч.
 
По данным статистического ведомства, количество вакансий в декабре сократилось до 59,0 тысяч (в ноябре 80,9 тысяч), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию - 6,0 (в ноябре -6,0).
 
В то же время 25 декабря министр экономики Тимофей Милованов заявлял, что в Украине растет уровень занятости.
 
Снижение количества безработных украинцев Госстат фиксировал в сентбре 2019 года. Тогда в сравнении с аналогичным периодом 2018 года уровень безработицы сократился и составил 7,8%.

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Теги: работа, безработица, вакансии, Госстат, занятость
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Сливной-Бачок    16.01.2020, 21:01
Оценка:  +16
Сливной-Бачок
Какие дебилы голосовали за Слуг Воров ?
Распятый_мальчик    16.01.2020, 21:15
Оценка:  +16
Распятый_мальчик
Их немного - лишь 25%, голосовавших за хряка-олигарха, который, вместе с корешами-собутыльниками, спокойно воровал у армии "своей" страны во время войны.
Сливной-Бачок    16.01.2020, 21:00
Оценка:  +17
Сливной-Бачок
Слуги Народа НеУкраинского пытаются установить рекорд развала страны, в самое короткое время.
Распятый_мальчик    16.01.2020, 21:19
Оценка:  +15
Распятый_мальчик
Не было бы ты ботом - не важно кремле- или порохо-, ты бы хоть иногда выходило на улицу и общалось с живыми людьми, и видел бы, что много заробитчан-сезонников приехали домой и начали искать временную работу до лета, соответственно, стали на биржу труда. Но тебе же не за это 30 серебряников платят.
i-Вес    16.01.2020, 20:57
Оценка:  -15
i-Вес
Это только официально, неофициально - гораздо больше.
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