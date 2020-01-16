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Иран готов передать Киеву тела погибших украинцев

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В Тегеране также заявили о готовности привлечь украинских экспертов к расшифровке черных ящиков.
Катастрофа самолета МАУ в Иране
Катастрофа самолета МАУ в Иране

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф вечером в четверг, 16 января, провел телефонные переговоры с главой Министерства иностранных дел Украины Вадимом Пристайко. Он сообщил о готовности отправить в Украину тела погибших в авиакатастрофе украинцев, сообщает пресс-служба Министерство иностранных дел Ирана.

"Министры иностранных дел Ирана и Украины обсудили по телефону последние события, связанные с катастрофой украинского самолета", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "Зариф заявил о готовности иранской стороны отправить тела погибших украинских граждан и привлечь украинских специалистов для расшифровки черных ящиков".

В свою очередь, Пристайко поблагодарил иранскую сторону за сотрудничество по всем ключевым вопросам.

Ранее сообщалось, что страны, чьи граждане погибли в ходе катастрофы, выдвинули Ирану пять требований.

Накануне в Украине заявили, что Иран не отвечает на запросы Киева по черным ящикам.

Как сообщалось, 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

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Теги: авиакатастрофа, Иран, погибшие, Черные ящики, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Nesdeshniy    16.01.2020, 21:33
Оценка:  -19
Nesdeshniy
шашлычок прибудет в нэньку?
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