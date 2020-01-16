Кто в чем "профан"? Большой скандал с Гончаруком

В сети появились записи переговоров якобы Гончарука с другими чиновниками, где обсуждают экономическую ситуацию в Украине и уровень ее понимания президентом Владимиром Зеленским.

Новый политический сезон в Украине стартовал с большого скандала. В Сеть слили якобы переговоры премьера с министром финансов и представителями Нацбанка. Поползли слухи об отставке Алексея Гончарука. Но премьер их всячески опровергает.

Корреспондент.net разбирался в политических раскладах.

Записи

В среду, 15 января, на платформе YouTube был создан анонимный канал под названием Как обмануть президента. В нем стали появляться 6-8-минутные аудиозаписи, на которых якобы зафиксированы разговоры премьер-министра Алексея Гончарука с топ-чиновниками экономического блока.

Голос, якобы принадлежащий премьеру, делает акцент на необходимости доступно разъяснить Зеленскому ряд экономических проблем.

“У Зеленского очень примитивное… простое понимание экономических процессов: платежный баланс сильно не исправился, а гривна сильно укрепилась. Он ищет ответ на этот вопрос. У него нет ответа на этот вопрос”, — говорит человек с голосом похожим на голос Гончарука. Этот же голос на аудиозаписях дает понять, что пока у президента будет “пустое место” и “туман в голове” вместо реалистичных ответов на подобные вопросы, он может находить объяснение этому в неэффективной работе Кабмина.

“Ему (президенту) надо сказать: “Смотри, Вова: то, что сейчас курс меньше значит, что оливье в следующем году на следующем новогоднем столе не будет дороже, чем в этом”, — заключает голос якобы Гончарука.

Реакция

В Кабмине сразу же заявили, что не располагают информацией о подлинности ни одной аудио- или видеозаписи в сети Интернет. Сразу же появилась информация о скорой отставки Гончарука, в Кабмине ее опровергли.

Нардепы из фракции Слуга народа обратились в СБУ в связи с обнародованием аудиозаписи с якобы разговором Гончарука. Но не все во фракции поддержали премьера. Депутаты Александр Дубинский и Максим Бужанский предлагали провести “сигнальное” голосования по недоверию Кабмину Гончарука, однако эту инициативу поддержали только 10 представителей фракции.

Глава фракции Давид Арахамия в эфире телеканал назвал записи “просто нарезкой каких-то фраз разных людей в разное время, чтобы создать сенсацию”.

Министр экономики Тимофей Милованов поддержал премьера. “Алексей - лучший премьер-министр за всю историю Украины. И я это докажу вам фактами. Нет коррупции в правительстве, нет дерибана позиций, нет дерибана бюджета, нет дерибана государственных предприятий. Нет квот в политических назначениях. В моем министерстве все назначения и увольнения делаю я. Такого в Украине никогда не было. Всегда вкручивали смотрящих", - заявил Милованов.

Гончарук отшутился

Сам Гончарук записал специальное видеообращение после скандала, в котором заявил, что врагам не удастся остановить его. Также он привел аргументы в пользу того, что он не "профан" в экономике: “и немного хороших новостей. Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, составляющих 25 миллиардов долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 миллиарда долларов. Резко снизилась инфляция в 4,1%. Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике".

Оппозиция разошлась

А вот в оппозиции мнения по поводу скандала вокруг Гончарука разделись. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что к сливу аудиозаписей причастен бизнесмен Игорь Коломойский.

“Абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдо-скандал. Посмотрите на каких каналах вышла атака на украинское правительство - на российских каналах. И на каналах одного известного олигарха. Каковы причины этой атаки? Хотят атаковать тех, кто защищает государственную политику, по поводу одного очень крупного банка, который был национализирован, стал государственным и через который выводились десятки, а может и сотни миллиардов гривен из украинского финансово-банковской системы", - заявил Порошенко.

По словам Порошенко, его политическая сила "Европейская солидарность" участия в "атаке" на экономический блок правительства брать не будет.

А вот у Юлии Тимошенко прямо противоположное мнение. Она уже выступает за полную смену власти из-за ее непрофессионализма.

"Здесь не вопрос, как теперь они будут переставлять стулья - снимать Гончарука или нет, что они будут делать с правительством. Эту власть нужно немедленно менять всю - от некомпетентного президента до каждого некомпетентного чиновника, которого он привел с собой. А также депутатов, голосующих за продажу земли, возвращение игорного бизнеса, уничтожение малого и среднего предпринимательства. Их всех надо немедленно убирать. Страна эмоционально, основываясь на сериале "Слуга народа", отдала свою жизнь в руки некомпетентным профанам... Пусть они возвращаются в свой бизнес, в свои 95-е кварталы и не отравляют жизнь Украины", - заявила Тимошенко.

Что будет дальше

Согласно украинскому законодательству, вопрос об отставке правительства нельзя рассматривать в течение года с момента утверждения программы деятельности Кабмина. Таким образом, правительство Гончарука и он сам имеет иммунитет до октября 2020 года.

То есть сейчас Гончарук может уйти только по собственному желанию, которого у него пока не видно.

Президент Владимир Зеленский пока никак не отреагировал на записи, его реакция – это самое главное. “В Украине президенты никогда не меняют премьер-министров из-за таких глупых и смешных разговоров — премьер-министров меняют только если они становятся конкурентами президента. Но Зеленский назначает на все высшие должности людей, кто никакой конкуренции ему не составит. После таких глупых разговоров — тем более. Есть ли угроза отставки Гончарука? Да. Но решение Зеленский будет принимать исключительно исходя из текущих рейтингов. Не думаю, что это произойдет ранее проведения местных выборов 2020-го года”, - полагает журналист Юрий Бутусов.

Политолог Владимир Фесенко также не верит в перспективы отставки Гончарука. “Президент собирается на Давосский форум. Отправлять Премьера в отставку перед Давосом – плохой сигнал инвесторам. Ну а после Давоса возможен новый разбор полетов. Кроме того, надо еще закрыть тему земельной реформы. И здесь отставка правительства также будет некстати. Но тучи над Гончаруком могут сгуститься, и молнии над его головой начнут сверкать”, - считает эксперт.