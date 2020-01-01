Милованов рассказал о взятке в $10 миллионов

Министр экономики утверждает, что за время его работы ему поступали сотни предложений, которые обещали незаконное вознаграждение.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов признался, что ему предлагали взятку в размере 10 млн долларов, сообщил политик в Facebook в четверг, 16 января.

По его словам, взятку ему предлагали за назначение руководителя одного из государственных предприятий.

Милованов утверждает, что это самая крупная сумма, которую ему предлагали за время работы министром. Он пояснил, что все назначения и увольнения совершает лично сам.

"Я отказал десяткам, если не сотням таких просьб. Иногда просят мягко, иногда через друзей, бывает предлагают взятки… иногда угрожают политически, медийно, или даже физически", - написал чиновник.