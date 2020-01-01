В Харькове среди бела дня расстреляли бизнесмена

Возле подъезда убили директора похоронного бюро. Неизвестный скрылся на автомобиле, введен план Сирена.

В Харькове возле подъезда застрелили директора похоронного бюро, пишет в четверг, 16 января, сайт Нацполиции области.

Смерть мужчины наступила в результате получения нескольких огнестрельных ранений. Для задержания убийцы в Харьковской области введена спецоперация Сирена.

"Информация о происшествии поступила в полицию в 17:35. По предварительным данным, по улице Танкопия возле подъезда жилого дома неизвестный выстрелил несколько раз в мужчину и скрылся в направлении проспекта Петра Григоренко", - говорится в сообщении.

Приметы злоумышленника: на вид около 30 лет, рост 175-177 см, спортивного телосложения. Был одет в темную короткую куртку с высоким воротником до глаз, черную шапку, возможно, с рисунками белого цвета.

Открыто дело об умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщалось, два человека получили ранения в результате стрельбы в Николаеве. Из автомобиля Mercedes Benz A 160 неизвестные выстрелили в направлении молодых людей.

Ранее в Киеве возле кафе на Гидропарке устроили стрельбу. Погиб мужчина.

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