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В Харькове среди бела дня расстреляли бизнесмена

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Возле подъезда убили директора похоронного бюро. Неизвестный скрылся на автомобиле, введен план Сирена.
Полиция ввела план Сирена
Полиция ввела план Сирена
 
В Харькове возле подъезда застрелили директора похоронного бюро, пишет в четверг, 16 января, сайт Нацполиции области.
 
Смерть мужчины наступила в результате получения нескольких огнестрельных ранений. Для задержания убийцы в Харьковской области введена спецоперация Сирена.
 
"Информация о происшествии поступила в полицию в 17:35. По предварительным данным, по улице Танкопия возле подъезда жилого дома неизвестный выстрелил несколько раз в мужчину и скрылся в направлении проспекта Петра Григоренко", - говорится в сообщении.
 
 
Приметы злоумышленника: на вид около 30 лет, рост 175-177 см, спортивного телосложения. Был одет в темную короткую куртку с высоким воротником до глаз, черную шапку, возможно, с рисунками белого цвета.
 
Открыто дело об умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
 
Как сообщалось, два человека получили ранения в результате стрельбы в Николаеве.  Из автомобиля Mercedes Benz A 160 неизвестные выстрелили в направлении молодых людей.
 
Ранее в Киеве возле кафе на Гидропарке устроили стрельбу. Погиб мужчина.

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Теги: Харьков, стрельба, полиция, убийство
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Источник: korrespondent.net

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