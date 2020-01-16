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Гончарук призвал уволиться имитаторов бурной деятельности в НАПК

Комментариев: 2
Премьер-министр Алексей Гончарук призвал уволиться тех членов НАПК, которые работают "для галочки".
Гончарук представил Новикова главой НАПК
Гончарук представил Новикова главой НАПК
Кабмин
 
Премьер-министр Алексей Гончарук призвал уволиться тех членов Национального бюро по предотвращению коррупции, которые лишь имитируют бурную деятельность, сообщает пресс-служба правительства в четверг, 16 января.
 
 Об этом глава Кабмина заявил, представляя нового главу НАПК - Александра Новикова.
 
"Человеку, который борется с коррупцией на топ-должностях, точно будет нелегко. Но в профессиональной компетентности господина Новикова не сомневаюсь - уверен, что у него получится обеспечить честную, прозрачную и, самое главное, эффективную работу ведомства. У руководителя НАПК должна быть нулевая толерантность к коррупции! Так же, как и у остальных работников Агентства", - цитирует Кабмин премьера.
 
Гончарук обратился ко всем работникам НАПК.
 
"Все те, кто имитируют бурную деятельность, делают вид, что насыщено работают и проверяют информацию для "галочки" - не тратьте наше время, пишите заявление на увольнение сразу!", - сказал он.
 
 
Еще сообщалось, что Посольство Соединенных штатов Америки поприветствовало назначение нового руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Теги: Новиков, Нацагенство по борьбе с коррупцией (НАПК), Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Путин-Xyйло    16.01.2020, 23:21
Оценка:  +18
Путин-Xyйло
Гончарук - пародия на имитацию как-бы типа премьера, но неудачная!
Брюква_и_Клюква    16.01.2020, 23:02
Оценка:  +19
Брюква_и_Клюква
А почему бы не уволиться самому Гончаруку, изображающему бурную деятельность? Тем более, что он бюджет просрал до 50 лярдов дефицита? Такого даже Кровосись не мог добиться
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