Гончарук призвал уволиться имитаторов бурной деятельности в НАПК

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал уволиться тех членов НАПК, которые работают "для галочки".

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал уволиться тех членов Национального бюро по предотвращению коррупции, которые лишь имитируют бурную деятельность, сообщает пресс-служба правительства в четверг, 16 января.

Об этом глава Кабмина заявил, представляя нового главу НАПК - Александра Новикова.

"Человеку, который борется с коррупцией на топ-должностях, точно будет нелегко. Но в профессиональной компетентности господина Новикова не сомневаюсь - уверен, что у него получится обеспечить честную, прозрачную и, самое главное, эффективную работу ведомства. У руководителя НАПК должна быть нулевая толерантность к коррупции! Так же, как и у остальных работников Агентства", - цитирует Кабмин премьера.

Гончарук обратился ко всем работникам НАПК.

"Все те, кто имитируют бурную деятельность, делают вид, что насыщено работают и проверяют информацию для "галочки" - не тратьте наше время, пишите заявление на увольнение сразу!", - сказал он.

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