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Гончарук внес кандидатуру на пост главы Минрегиона

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Глава правительства подал представление о назначении главой Минрегиона губернатора Ивано-Франковской области.
Денис Шмигаль
Денис Шмигаль
Денис Шмигаль / Facebook

Премьер-министр Алексей Гончарук подал в Верховную Раду представление о назначении вице-премьер-министром - министром развития общин и территорий Дениса Шмыгаля, сообщает Страна в четверг, 16 января.

На данный момент Шмыгаль занимает должность главы Ивано-Франковской областной госвударственно администрации.

Напомним, ранее стало известно, что министр развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об отставке. Данную информацию подтвердила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

В сети обсуждают аудиозапись "совещания Гончарука"
 
"Алена Бабак действительно написала заявление об отставке по собственному желанию", - рассказала она агентству Интерфакс-Украина.

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Теги: фото, Кабмин Украины, министр, назначение
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Источник: korrespondent.net

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