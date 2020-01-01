Итоги 16 января: Призыв с 18 лет и импичмент Трампа

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В Украине будут призывать в вооруженные силы с 18 лет mil.gov.ua

Зеленский вернул призыв в армию с 18 лет; процесс импичмента Трампа стартовал в США. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Сенат США начал процесс импичмента Трампа

В Сенате США официально началось судебное разбирательство по обвинениям в адрес президента США Дональда Трампа, которые передала Палата представителей.

Американский лидер заявил, что судебный процесс по импичменту в Сенате “должен пройти очень быстро“.

“Это обман. Я думаю, что это будет очень быстро“, – ответил американский лидер на вопрос журналистов, что он ожидает от процесса по импичменту и сколько, на его взгляд, это займет времени.

Украина выдвинула новое условия для выборов на Донбассе

На переговорах в Минске Украина выдвинула условия для проведения выборов на Донбассе возращение в регион переселенцев и их участии в голосовании. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Она подчеркнула, что выборы можно проводить только тогда, когда границы Украины будут полностью под ее контролем или контролем международных наблюдателей.

Мишустин стал новым премьером России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром.

Кроме того, Путин ввел новую должность - заместителя председателя Совета Безопасности РФ и назначил на эту позицию бывшего главу правительства Дмитрия Медведева.

В Украине вернули призыв в армию с 18 лет

Президент Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения призывов на срочную военную службу в 2020 году, а также об увольнении в запас.

На срочную службу в этом году будут призывать в апреле - июне и в октябре - декабре. На срочную службу будут призывать с 18 лет, тогда как в последние годы призывали с 20.

Рада одобрила возвращение Украины к работе в ПАСЕ

Парламент проголосовал за участие постоянной делегации Верховной Рады в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы в 2020 году.

В частности, предусмотрено, что Рада поручает постоянной делегации ВР в ПАСЕ подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года.

Пять стран потребовали компенсаций от Ирана за уничтожение самолета МАУ

Пять стран, чьи граждане погибли в результате сбития самолета МАУ в Иране, потребовали от Тегерана компенсацию. Так, Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина требуют от Ирана компенсаций за уничтожение украинского самолета и гибель людей.

Кроме того, от Тегерана требуют обеспечить полное международное расследование и наказание виновных, а также выполнить свои обязательства по отношению к родственникам погибших.

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