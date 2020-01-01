Сутки на Донбассе: 12 обстрелов, один погибший

Сепаратисты обстреливали позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов разных систем и другого оружия.

За сутки 16 января на Донбассе сепаратисты 12 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военный погиб. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 17 января в Facebook.

Сепаратисты применяли запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, пулеметы крупных калибров и другое стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник трижды начинал гранатометные обстрелы возле населенного пункта Новотроицкое.

Девять обстрелов противник осуществил в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север: вблизи Травневого, Новотошковского, неподалеку с Мироновским, вблизи Луганского и Зайцевого.

У Новозвановки была зафиксирована работа снайперской винтовки. А возле Орехового зарегистрировали два обстрела, при этом противник выпустил 19 мин.

Вчера, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет, - сказано в сообщении штаба ООС.

Напомним, что днем ранее на Донбассе также погиб один украинский военный.

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