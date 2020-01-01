Сутки на Донбассе: 12 обстрелов, один погибший
За сутки 16 января на Донбассе сепаратисты 12 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военный погиб. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 17 января в Facebook.
Сепаратисты применяли запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, пулеметы крупных калибров и другое стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник трижды начинал гранатометные обстрелы возле населенного пункта Новотроицкое.
Девять обстрелов противник осуществил в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север: вблизи Травневого, Новотошковского, неподалеку с Мироновским, вблизи Луганского и Зайцевого.
У Новозвановки была зафиксирована работа снайперской винтовки. А возле Орехового зарегистрировали два обстрела, при этом противник выпустил 19 мин.
Вчера, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет, - сказано в сообщении штаба ООС.
Напомним, что днем ранее на Донбассе также погиб один украинский военный.
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