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Сутки на Донбассе: 12 обстрелов, один погибший

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Сепаратисты обстреливали позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов разных систем и другого оружия.
На Донбассе зафиксировали работу снайперов, погиб украинский военный
На Донбассе зафиксировали работу снайперов, погиб украинский военный
mil.gov.ua

За сутки 16 января на Донбассе сепаратисты 12 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военный погиб. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 17 января в Facebook.

Сепаратисты применяли запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, пулеметы крупных калибров и другое стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник трижды начинал гранатометные обстрелы возле населенного пункта Новотроицкое.

Девять обстрелов противник осуществил в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север: вблизи Травневого, Новотошковского, неподалеку с Мироновским, вблизи Луганского и Зайцевого.

У Новозвановки была зафиксирована работа снайперской винтовки. А возле Орехового зарегистрировали два обстрела, при этом противник выпустил 19 мин.

Вчера, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет, - сказано в сообщении штаба ООС.

Напомним, что днем ранее на Донбассе также погиб один украинский военный

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Теги: Донбасс, Обстрел, Сепаратисты, Погибшие
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