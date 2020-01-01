Погода на 17 января: В Украине тепло и без осадков
В Украине ожидается относительно теплая погода без осадков.
В пятницу, 17 января, в Украине погода будет довольно теплой, осадков на территории страны не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На большей части территории Украины температура днем поднимется до +1... +7 градусов.
На западе Украины переменная облачность. Днем температура воздуха опустит до +2…+4, а ночью -1…-3.
В северных областях температура днем составит +3…+5 градусов, ночью 0…-2.
В восточных областях днем +2…+4, ночью -2...-4.
На юге страны днем +2+4, а ночью -1-3.
Днем в центральных областях переменная облачность, температура воздуха +1+4, а ночью -1-3.
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