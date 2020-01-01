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В Каховке откроют музей пропаганды

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В Херсонской области откроют музей монументальной пропаганды.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

В г. Каховка Херсонской области откроется Музей монументальной пропаганды. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский на своем Telegram-канале

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На данный момент реализация проекта находится на стадии подготовки, детали открытия будут сообщены ближе к марту 2020 года.

Сегодня совместно с председателем Украинского института национальной памяти Антоном Дробовичем и председателем Херсонской ОГА Юрием Гусевым придумали, как создать Музей монументальной пропаганды в Каховке на Херсонщине! Особая благодарность Александру Ройтбурду (директору Одесского художественного музея - ред.), - говорится в сообщении.

Скриншот
Скриншот
t.me/borodyanskiyV

Напомним, ранее в Украине запустили мониторинг спортивной инфраструктуры.

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Теги: Украина, Музей, Пропаганда
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