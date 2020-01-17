Гончарук уходит в отставку

Гончарук написал заявление об увольнении.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке. Об этом сообщается в Офисе президента в Телеграм.

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“Президент Украины получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление“ - говорится в сообщении.

О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно - подчеркнули в ОП

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Ранее в Сети появилась аудиозапись “совещания Гончарука“.

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