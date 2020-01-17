Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гончарук уходит в отставку

Комментариев: 5
Гончарук написал заявление об увольнении.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Кабмин

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке. Об этом сообщается в Офисе президента в Телеграм.

Читай также: Фракция “Слуга народа“ против отставки премьер-министра

“Президент Украины получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление“ - говорится в сообщении.

О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно - подчеркнули в ОП

Читай также: Гончарук ответил врагам: Вам нас не запугать

Ранее в Сети появилась аудиозапись “совещания Гончарука“

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Алексей Гончарук, увольнение, отставка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
crestik    17.01.2020, 10:18
Оценка:  0
crestik
позор , если правда, чего шёл в премьеры...
Avenger_    17.01.2020, 10:17
Оценка:  0
Avenger_
Давно пора,главное чтобы Зе подписал. Мало того что профан так еще и вредитель,хорошо что вскрылось все.
Пусть теперь ищет лохов которые будут ему миллионы платить за имитацию бурной деятельности.
Духовный_скреп    17.01.2020, 10:11
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Хотя бы по честному.
А_Л_Н    17.01.2020, 10:03
Оценка:  +23
А_Л_Н
Давай до свидания.
Frenki-zol    17.01.2020, 09:52
Оценка:  +1
Frenki-zol
хорошая новость, но там еще чистить и чистить!!!!
Martian_bite    17.01.2020, 09:49
Оценка:  -5
Martian_bite
відмовити
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь